Русская мать велела дочери "просто молиться", когда машина попала в зону лесного пожара в Калифорнии

Из видеозаписи регистратора можно понять, что русская семья угодила в пекло, которое в текущее время местами разверзлось у западного побережья США.
Из диалога в кабине и происходящего на дороге можно понять, что мать с дочкой въехали в зону лесных пожаров, которые в это время пожирают леса и населённые пункты, в одном из некогда живописных мест Америки - штате Калифорния.
И когда зона задымления окутала машину, а перед лобовым стеклом замелькали искры, женщина велела ребёнку: "Доча молись! Просто молись..."
До чего же точно выразился Игорь Тальков в одной из своих песен:
"Но природа не дура и Бог не слепец - видит каждый наш шаг по тернистой дороге.
Наступает момент, когда каждый из нас у последней черты вспоминает о Боге".
Во всяком случае, это верно по отношению к русским.
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Пожары охватили 500 тысяч гектаров леса в Калифорнии. Температура в штате держится на уровне 37 градусов по Цельсию. В некоторых городах зафиксированы молнии и грозовые бури, около 500 домов и зданий уничтожены стихией.
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