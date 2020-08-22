Русская мать велела дочери "просто молиться", когда машина попала в зону лесного пожара в Калифорнии

Из диалога в кабине и происходящего на дороге можно понять, что мать с дочкой въехали в зону лесных пожаров, которые в это время пожирают леса и населённые пункты, в одном из некогда живописных мест Америки - штате Калифорния.

И когда зона задымления окутала машину, а перед лобовым стеклом замелькали искры, женщина велела ребёнку: "Доча молись! Просто молись..."

До чего же точно выразился Игорь Тальков в одной из своих песен:

"Но природа не дура и Бог не слепец - видит каждый наш шаг по тернистой дороге.

Наступает момент, когда каждый из нас у последней черты вспоминает о Боге".

Во всяком случае, это верно по отношению к русским.