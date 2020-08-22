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Русская мать велела дочери "просто молиться", когда машина попала в зону лесного пожара в Калифорнии

Русская мать велела дочери "просто молиться", когда машина попала в зону лесного пожара в Калифорнии (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 августа 2020 10:31
Сообщество : Жизнь в США
Метки: дорога   задымление   калифорния   молитва   надежда   пожары   русские   сша   
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Из видеозаписи регистратора можно понять, что русская семья угодила в пекло, которое в текущее время местами разверзлось у западного побережья США.

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Метки: дорога   задымление   калифорния   молитва   надежда   пожары   русские   сша   
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29  комментариев
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3k
Olga Raudis 3 часа назад
Я не поняла? Калифорнийские леса тоже продали китайцам? Или они горят демократичнее, чем леса в Сибири? Не вижу возмущения светлоликих по поводу пожаров в США.
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1k
Show Must Go On 2 часа назад
Там такое КАЖДЫЙ ГРЕБАННЫЙ ГОД сколько помню! Но власти штата настолько коррумпированны и идиоты, что позволяют подобному происходить каждый год и с даже с хуже трагедиями. Надоело. У них это каждый божий год творится. И ни разу они не делают ничего что б хоть как то предотвратить это. Не изолируют, не распыляют воду, ничего! Бабки пилят на тушении пожаров из федерального фонда. А люди с животными страдают и гибнут.
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2k
Maxim Час назад
Да ну не может быть такого. Это же Америка. ЮСА.
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26k
Peacemaker1873 Show Must Go On Час назад
Да блин, элементарные просеки по квадратам реально помогают, если их прочищать каждую весну.
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1k
Show Must Go On Maxim Час назад
Везде такое может быть. И особенно в Калифорнии, блин... Не удивлена, вообще то уже.
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1k
Show Must Go On Peacemaker1873 Час назад
В том то и дело, что там нас*ать на это. Бабло попилить важнее...
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2k
Дмитрий Маликов Show Must Go On Полчаса назад
Смотрел одного бывшего копа, русского происхождения. Так он рассказывал что все деньги местные демократы тратят на свой электорат, на нелегальных мигрантов и целую армию бомжей, а инфраструктура уже в хлам рассыпается.
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1k
Ivan 3 часа назад
А если остановиться, развернуться, то и небесного начальника не будут отвлекать от серьезных вопросов, а то он разозлится, что его оторвут от прощения священиков-педофилов, и испепелит к хренам! так что двойной риск! И ради чего туда ехали бабы, рискуя вдвойне?
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3k
Schumacher Ivan 18 минут назад
ага, "я боюсь туда ехать, молись доча".
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9k
net 3 часа назад
Легко конечно говорить, лежа на диване, но создавать панику, когда у тебя рядом дети неразумно. Ребёнок вообще нифига не знает что делать, его надежда на спасение это родитель. А эта запричитала... Боюсь, молись....
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7k
Шурум-бурум 3 часа назад
какой давности видос с типа русской матерью?!
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7k
up2sun Шурум-бурум 2 часа назад
18god
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15k
Ватаку Накомоде 3 часа назад
«Жители Калифорнии сейчас называют свой штат адом на Земле»
2020-й сезон сериала «Земля» точно запомнится как один из самых интересных
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1k
Show Must Go On Ватаку Накомоде 2 часа назад
Они это заявляют каждое лето вообще то. У них каждое лето леса почему то горят и власти штата нихера не делают. Непонятно как там осталось еще чему либо гореть с таким похеризмом.
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2k
Frank Borman 4 часа назад
Но ведь Боженька ей помог? Помог. А если бы не помолилась, то сгорела бы нафиг. Вот для этого и нужны попы и храмы.
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8k
ss Frank Borman 4 часа назад
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43k
Albert GER 4 часа назад
прошлогоднее видео?
тут было ...
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7k
up2sun Albert GER 2 часа назад
16 нояб. 2018 г
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910
Том Сойер 4 часа назад
Да причём тут русские, не русские, и т.д. и т.п. - это просто ТУПАЯ ПИСДА!!! ТП есть в любых национальностях и народностях, на любых континентах и частях света. И это, к сожалению - неизлечимо.
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73k
Редька с хреном Автор поста Том Сойер 4 часа назад
Вот так вот: раз ... и всё опошлил. Я ему за Божий Дар, а он про яичницу.
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22k
MatveiVainrub 4 часа назад
Русская мать велела дочери "просто молиться", когда машина попала в зону лесного пожара в Калифорнии
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910
Том Сойер Редька с хреном 3 часа назад
Я не опошлил, а всего лишь констатировал факт. И никакого отношения к Божьему Дару ситуация показанная на видео - не имеет. ИМХО.
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26k
Peacemaker1873 Том Сойер 2 часа назад
Ага, просто сказать, доча, асфальт не горит, а тут четыре полосы с обочиной, не вариант?
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7k
Фobosgrunt MatveiVainrub Час назад
Русская мать велела дочери "просто молиться", когда машина попала в зону лесного пожара в Калифорнии
Русская мать велела дочери "просто молиться", когда машина попала в зону лесного пожара в Калифорнии
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