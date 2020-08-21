Почему за "Чунгу-Чангу" поэта Энтина хотели задушить?

Количество прекрасных песен, к которым он сочинил слова, просто зашкаливает - даже для перечисления их названий не хватит статьи. Эти песни не просто популярны у нескольких поколений, они уже у нас в подсознании, и кажется, что эти песни были всегда!

Сегодня я хочу рассказать историю одной из таких песен - это "Чунга-Чанга".