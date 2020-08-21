Почему за "Чунгу-Чангу" поэта Энтина хотели задушить?

"Спасибо за наше счастливое детство" - такая избитая фраза... И тем не менее, есть люди, которым её можно адресовать на полном серьёзе, без иронии.
Один из таких людей - поэт Юрий Энтин.
Количество прекрасных песен, к которым он сочинил слова, просто зашкаливает - даже для перечисления их названий не хватит статьи. Эти песни не просто популярны у нескольких поколений, они уже у нас в подсознании, и кажется, что эти песни были всегда!
Сегодня я хочу рассказать историю одной из таких песен - это "Чунга-Чанга".
Режиссёр Инесса Ковалевская (поставившая "Бременских музыкантов") предложила Энтину написать две песни для мультфильма "Катерок" - незатейливой истории без слов о почтовом катере под именем "Чижик". Одна песня должна быть лирическая, а другая - веселая песня про тропический остров, на который течение занесло тот самый катерок. Музыку написал Владимир Шаинский.
С лирической песней проблем не возникло, она написалась быстро - получилась красивая композиция "Синяя вода", спетая Аидой Ведищевой в сопровождении детского хора студии "Спутник".
А вот с весёлой пока не получалось. Энтин решил, что остров должен иметь название, которое будет популярным, но никак не мог придумать, какое. Дело затянулось на два месяца...
Решение пришло неожиданно - однажды на улице Энтин увидел афишу о балете, где был указан балетмейстер Евгений Чанга.
Поэт вспоминал:
"В этот момент меня как будто осенило: если к редкой фамилии Чанга замысловатое слово "чунга", то выйдет абсолютно новое слово - Чунга-Чанга! "
А дальше уже проблем с написанием не возникло, слова придумались легко и песня родилась. Спели её Аида Ведищева и Анатолий Горохов.
Некоторые редакторы, правда, критиковали автора за то, что песня пропагандирует чужую страну, которая может быть капиталистической...
Мультфильм вышел, и песенка получилась очень популярной - не все помнят"Катерок", но кто не помнит "Чунгу-Чангу"! Сейчас её даже современные дети знают. Она многократно перепевалась, а сколько танцев под неё было поставлено - сосчитать невозможно!
Не очень доволен был только латвийский балетмейстер Евгений Чанга. После появления песни его окружение забыло, что его зовут Женей, все, даже жена, стали его называть Чунга-Чанга. Энтин рассказывал, что когда они познакомились, Чанга грозился задушить поэта...
И в конце статьи нельзя не рассказать одну историю от Юрия Энтина, связанную с этой песней, прочитанную им в статье "Сила слова".
У одного мальчика родители погибли в автокатастрофе, и он попал в детский дом. Он никогда не улыбался, и психологи ничего не могли с этим сделать. Но однажды во время музыкального занятия, когда пели "Чунгу-Чангу", он вдруг заулыбался и стал подпевать!
По словам Энтина, после этой статьи он подумал, что не зря живёт и не зря сочиняет песни.
И с этими словами не поспоришь!
С 85-летием Вас, Юрий Сергеевич!
Спасибо Вам за песни и ... за детство!
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Есть в некоторых диалектах испанского языка в странах карибского бассейна и Латинской Америки такие слова:
Chingar (или chungar, changar) - глагол, в переводе означающий "пить, шутить, ошибаться, совокупляться". В обиходном общении этот глагол употребляют в его четвёртом варианте перевода + также это может означать не только действие такого характера, но и обман. Условно: в некоторых случаях "тр..хнуть кого-либо" может означать "обмануть кого-либо". При повелительном наклонении этот глагол принимает вид chinga (или chunga, changa) и переводится как "тр..хни" или "обмани" (в грубом варианте этого слова)
Chango - существительное, в переводе означает "мартышка, макака, слуга-мальчик", также в Аргентине, например, так ласково обращаются к мальчикам (типа нашего "паренёк")... На Кубе перевод этого слова - "макака". Макака женского рода будет произноситься как changa.
Обычный яндекс или гугл-переводчик почему-то эти слова не распознаёт, а вот этот вполне себе их находит и однозначно трактует: https://diccionario.ru/https://diccionario.ru/
Мы все когда-то были детьми...
PS. А всё таки, где у него кнопка?
Прикололся над неграми. ))