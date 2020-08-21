FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Самые откровенные купальники звезд (51 фото) Самые откровенные купальники звезд (51 фото) Идиотские подписи к фото от пользователей соцсетей Идиотские подписи к фото от пользователей соцсетей Папа с дочкой снимают на фото бег времени Папа с дочкой снимают на фото бег времени Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Посмотрите, как тигренок отреагировал на удаление зуба Посмотрите, как тигренок отреагировал на удаление зуба Речь восьмиклассницы 1988 года Речь восьмиклассницы 1988 года Карикатуры из советского журнала "Крокодил", не утратившие актуальности и по сей день Карикатуры из советского журнала "Крокодил", не утратившие... Что это за штука: самые странные находки Что это за штука: самые странные находки Подборка позитивных фото с животными, которые поднимут настроение на весь день Подборка позитивных фото с животными, которые поднимут настроение... Почему никогда нельзя брать ежа из леса? Почему никогда нельзя брать ежа из леса? У ребят таки чуть не отклеились пейсы: ФБР опубликовало&nbsp;«Протоколы сионских мудрецов» У ребят таки чуть не отклеились пейсы: ФБР... Подборка автомобильных приколов Подборка автомобильных приколов Взрослый юмор Взрослый юмор Хохотальня Хохотальня На МКС произошла утечка воздуха, экипаж укрылся в российском сегменте станции На МКС произошла утечка воздуха, экипаж укрылся в российском... Дети, лица которых просто обязаны стать самыми популярными мемами Дети, лица которых просто обязаны стать самыми популярными мемами Международный день без косметики, или почему на первое свидание лучше идти в бассейн Международный день без косметики, или почему на первое свидание... 43-летнюю «Ниву» без пробега хотят продать за 3 миллиона рублей 43-летнюю «Ниву» без пробега хотят продать за 3 миллиона рублей Сафари по-русски: погоня за зайцем на боевой машине Сафари по-русски: погоня за зайцем на боевой машине
Почему за "Чунгу-Чангу" поэта Энтина хотели задушить?

Почему за "Чунгу-Чангу" поэта Энтина хотели задушить? (4 фото + 3 видео)

Автор:
21 августа 2020 21:42
Метки: детство   музыка   мультфильмы   поэт   
401
4
3

"Спасибо за наше счастливое детство" - такая избитая фраза... И тем не менее, есть люди, которым её можно адресовать на полном серьёзе, без иронии.
Один из таких людей - поэт Юрий Энтин.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: детство   музыка   мультфильмы   поэт   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
2
6
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Nero 3 часа назад
В советские времена ходила байка, что переводится эта фраза, я извиняюсь, как "тр..хни обезьянку" или "обмани (в нецензурном исполнении слова "обмани") обезьянку". Откуда взялась эта байка?

Есть в некоторых диалектах испанского языка в странах карибского бассейна и Латинской Америки такие слова:

Chingar (или chungar, changar) - глагол, в переводе означающий "пить, шутить, ошибаться, совокупляться". В обиходном общении этот глагол употребляют в его четвёртом варианте перевода + также это может означать не только действие такого характера, но и обман. Условно: в некоторых случаях "тр..хнуть кого-либо" может означать "обмануть кого-либо". При повелительном наклонении этот глагол принимает вид chinga (или chunga, changa) и переводится как "тр..хни" или "обмани" (в грубом варианте этого слова)

Chango - существительное, в переводе означает "мартышка, макака, слуга-мальчик", также в Аргентине, например, так ласково обращаются к мальчикам (типа нашего "паренёк")... На Кубе перевод этого слова - "макака". Макака женского рода будет произноситься как changa.

Обычный яндекс или гугл-переводчик почему-то эти слова не распознаёт, а вот этот вполне себе их находит и однозначно трактует: https://diccionario.ru/https://diccionario.ru/
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
413
Павел Час назад
Аж до слёз:
Ссылка www.youtube.com

Мы все когда-то были детьми...
PS. А всё таки, где у него кнопка?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
617
Олег 2 часа назад
За "Прекрасне далёко" этот человек уже заслуживает уважение. Одного этого произведения достаточно, чтобы сказать, что жизнь прожита не зря!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
ЮрийГрамотов 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Вася 2 часа назад
Очень добрый позитивный дядя Энтин. СПАСИБО за творчество
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
parallax 2 часа назад
"Наше счастье постоянно, жуй кокосы ешь бананы..."
Прикололся над неграми. ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Любовь, месть и протесты: премьера аниме-клипа от рок-группы «Kleinod» Любовь, месть и протесты: премьера аниме-клипа от рок-группы «Kleinod» 15+ удивительных открытий из мультиков и фильмов, которые замечаешь, лишь став взрослым 15+ удивительных открытий из мультиков и фильмов, которые замечаешь, лишь став взрослым Художница показала, какими бы стали герои любимых мультсериалов в современной жизни Художница показала, какими бы стали герои любимых мультсериалов в современной жизни Как выглядели главные мультяшные злодейки в детстве Как выглядели главные мультяшные злодейки в детстве Как выглядели звёзды музыки в детстве Как выглядели звёзды музыки в детстве Владимира Шаинского больше нет с нами, но его песни будут помнить Владимира Шаинского больше нет с нами, но его песни будут помнить
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

2242870



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Культовый боевик "От заката до рассвета": Неизвестные факты о фильме
3
43
Культовый боевик "От заката до рассвета": Неизвестные факты о фильме
30 знаменитых фильмов, в которых сценаристы крупно облажались
4
156
30 знаменитых фильмов, в которых сценаристы крупно облажались
﻿
Набирающие популярность
В Японии автомойку превратили в аттракцион ужасов
0
3
В Японии автомойку превратили в аттракцион ужасов
С чем нельзя есть дыню?
2
34
С чем нельзя есть дыню?
Нелепые понты, вызывающие сплошное недоумение (16 фото)
Нелепые понты, вызывающие сплошное недоумение (16 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Единорог выглядит счастливым
4
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#животные#история#дтп#прикольные#природа#девушки#авто авария#знаменитости#общество
#прикол#интересно#интересное#картинки#на различный вкус#россия#дети#автомобили#комментарии#питомцы
#фото#факты#кино#смешные#авария#СССР#смешно#звери#космос#смех

На что жалуетесь?

Вернуться