Иностранцы наделали мемов про российскую вакцину от коронавируса

Вы же помните, что отечественная двухкомпонентная вакцина от коронавируса "Спутник V" 11 августа получила временное регистрационное удостоверение? Уже к концу 2020 года ее разработчик обещает выпускать 3-5 миллионов доз в год, а от разных стран мира получено заказов на миллиард доз вакцины.

0 А вот что думают об этой первой в мире вакцине зарубежные интернет-пользователи? В Twitter появилось уже немало мемов на эту благодатную тему!

Конечно, Всемирная паутина пестрит официальными снимками синего и красного флакончиков со "Спутником V" 0 Источник:

Но в Сеть просочились и ранние снимки создаваемой вакцины! 0 Источник: Да, главное российское средство от всех болезней давно известно...

Да, теперь точно доказано, что российская вакцина совершенно безопасна! Now it's fully proved that Russian vaccine is safe! 🤣 #RussianVaccine #SputnikV pic.twitter.com/iGHivJldkn — Rim Gilfanov (@guilfanr) August 20, 2020

Парень только что привился, и говорит, что чувствует себя как обычно... THIS GUY SAYS HE JUST HAD RUSSIAN VACCINE AND HE FEELS NO SIDE EFFECTS BUT WATCH BOTH OF HIS EYES pic.twitter.com/Lqb1uuFF4l — Fernando Oliver, Esq. (@Fernand46357857) August 21, 2020

Как на самом деле проходила "добровольная" вакцинация дочки Путина 0 Источник:

Images of First Covid-19 Vaccine Recipient Developed by Russian Scientists Shared with WHO. pic.twitter.com/mipteWnCex — Racine Times (@TheRacineTimes) August 14, 2020

Россия: выпускает вакцину от коронавируса. Песня: о, мое время пришло! Russia confirms the vaccine:



This song: my time has come pic.twitter.com/5O0pM7OgtW — Aween (@Aween_42) August 17, 2020

Мир после всеобщей вакцинации творением китайских и российских медиков 0 Источник: