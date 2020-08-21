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Иностранцы наделали мемов про российскую вакцину от коронавируса

Иностранцы наделали мемов про российскую вакцину от коронавируса (20 фото)

Автор:
21 августа 2020 21:37
Сообщество : Юмор
Метки: вакцина   коронавирус   медведь   мем   прививка   путин   россия   
4122
20
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Вы же помните, что отечественная двухкомпонентная вакцина от коронавируса "Спутник V" 11 августа получила временное регистрационное удостоверение? Уже к концу 2020 года ее разработчик обещает выпускать 3-5 миллионов доз в год, а от разных стран мира получено заказов на миллиард доз вакцины.

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Метки: вакцина   коронавирус   медведь   мем   прививка   путин   россия   
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46  комментариев
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3k
dikijnub 3 часа назад
Иностранцы наделали мемов про российскую вакцину от коронавируса
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8
Кубаноид 4 минуты назад
Красавчики, ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ ОБОСРАТЬ РОССИЮ!
Хрен вы нас получите, мрази!!!
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4k
lapinas 8 минут назад
Продавцы продают мед на рынке. Торговля идет вяло. Приходит мужик с большой бочкой меда. Продавцы на него смотрят и улыбаются - фиг подаст столько меда.
Тут мужик начинает кричать:
- Противозачаточный мед! Противозачаточный мед!

К нему тут же налетает куча женщин и быстро раскупает весь товар.

Все продавцы смотрят на него с удивлением. И одна блондинка подходит и говорит:

- Я извиняюсь, но что это у вас за мед такой особенный?
- Обычный противозачаточный мед...
- А как им пользоваться?
- Береш х*й и намазываешь его медом...
- А дальше???
- И сосешь, сосешь...
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10k
* 24 минуты назад
Народ возбудился:-) Не вижу ничего зазорного, просто юмор. Парочку даже забавные.
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−69
sanyo38 Полчаса назад
Мне вот интересно,вакцина нигде непрошла сертификат.И запрещена в Европе.Откуда бред что кто уколол себе или миллиарды хотят её?
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8
Кубаноид sanyo38 Минуту назад
Вы специалист по сертификации? Вакцина должна пройти 32 регламент или 5д? А если не знаешь, пе пвзди!
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8k
MihailoSerbiya Полчаса назад
Slava tebe Gospodi chto ruskie izobreli vakcinu ! A eti fotki izobrazhayut namereniya zapada . Oni takoebi sdelali v svoey vakcine .
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8
Кубаноид MihailoSerbiya Полминуты назад
Slava serbya!
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11k
Kazanzaki 50 минут назад
Есть хорошее правило, не можешь острить - это не значит, что нужно тупить.
Шутки, прямо скажем тупорылые.
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2k
Красаучег) 56 минут назад
смешно пи#дец.. я порвал живот от смеха, надо это заскринить и послать в смехопанораму.. это в школе, в начальных классах делали?
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38k
Соломей Час назад
У нас в яслях прикольнее шутили.в общем "иностранцы"ничем не удивили.
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7k
Ден Час назад
Ну ка расскажите, когда вдруг гордиться своей страной , стало западло.Я хочу гордится Россией, и Русскими.
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3k
aleksander Ден 50 минут назад
Гордиться Россией и русскими стало западло тогда, когда псевдопатриоты стали делать грамматические ошибки в своих коротеньких комментариях на русском языке
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10k
* Ден 17 минут назад
Потому, что незнание своего языка, это неуважение по отношению к своей стране.
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30
konstantinkaz2016 2 часа назад
Китайцы озвучили цену на свою вакцину, 144$ за две дозы, якобы только тогда достигается 100% результат. Для большего населения Казахстана это половина месячной зарплаты, надеюсь российская вакцина будет дешевле. Казахские русофобы подобно хохлам тоже негодуют и насмехаются по поводу российской вакцины. Но думаю, когда приспичит, потихаря будут колоть российскую.
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18k
pssst 2 часа назад
Как тактично хохлов иностранцами назвали...
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30k
Человек-Редискa 3 часа назад
А что вы еще хотели от страны вакциноколонки???
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5k
albedo 3 часа назад
Иностранцы наделали мемов про российскую вакцину от коронавируса
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1k
Yow albedo 2 часа назад
Видать навальный тоже попробовал вакцину, но его пол оказался несовместим с вакциной?
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40k
Дмитрий 3 часа назад
Ксюха, ты дебил:)
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60
Vizzzir 3 часа назад
Учитывая всю ситуацию в стране и мире... И то, что о нас думают - это не удивительно, что из вакцины НАШЕГО производства сделали повод для насмешек...
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6k
Pillin Alex albedo 2 часа назад
Иностранцы наделали мемов про российскую вакцину от коронавируса
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9k
Яромиръ AlekseiTFS 2 часа назад
....у тебя отброса, да
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9k
Яромиръ Карл Такойто 2 часа назад
...толсто троллишь, либераст. Подрасти ишшо
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32k
figny Карл Такойто 2 часа назад
школоло, пунктуацию подтяни!
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15k
бат св Vizzzir 2 часа назад
где то такие речи от таких как ты уже слышал..в течении последних пяти -шести лет.
-кажется про крымский мост,олимпиаду в Сочи,Сирию,теперь вот про вакцину..
-молчите лучше,за умного сойдете.
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12k
Broser 3 часа назад
Смеётся тот, кто смеётся последним.
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28k
winergy2012 Лока Сафонов Час назад
Есть надежда,что ты не выживешь.
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Лока Сафонов winergy2012 58 минут назад
ты уже привилась кремлешлюха драчуза? я то точно знаю ,что сидя в мешке ты сдохнешь
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28k
winergy2012 Лока Сафонов 51 минуту назад
Ну вам ,хохлоскотам,явно не повезло.Уркаина х.у.й вакцину получит.Вы и так дохнете как скот.
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1k
Лока Сафонов winergy2012 50 минут назад
да насрать мне на тебя и твою украину дятел,иди нах шлюха,
от тебя путиным воняет
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5k
albedo Лока Сафонов 45 минут назад
от тебя путиным воняет
--------------------
И кого ты еще успел обнюхать, пес
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113
DjonDalton 3 часа назад
Сисяо висят, увы))
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3k
aleksander 3 часа назад
Мерзкий вонючий вечногниющий запад.
Только Великая Высокодуховная Россия процветает. А весь остальной мир - гниёт. Как всегда
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18k
pssst aleksander 2 часа назад
Причем тут Запад? Запад не "працюе".
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9k
Яромиръ aleksander 2 часа назад
Иностранцы наделали мемов про российскую вакцину от коронавируса
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28k
winergy2012 aleksander Час назад
И воняет,кстати,вроде тебя.
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7k
Александр 3 часа назад
Собаки лают-караван идёт.
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4k
SR Александр Час назад
Вот только куда...
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5k
albedo SR 44 минуты назад
Раз лают, а не хвалят,
Значит караван идет в правильном направлении
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