Иностранцы наделали мемов про российскую вакцину от коронавируса

Конечно, Всемирная паутина пестрит официальными снимками синего и красного флакончиков со "Спутником V"
Но в Сеть просочились и ранние снимки создаваемой вакцины!
И готовится новая вакцина примерно так:
Владимир Путин спешит спасать мир от коронавируса...
Что стало с первым человеком, получившим дозу "Спутник V"
Российская вакцина отлично работает! Не вижу, в чем проблемы?
Да, теперь точно доказано, что российская вакцина совершенно безопасна!
Now it's fully proved that Russian vaccine is safe! 🤣 #RussianVaccine #SputnikV pic.twitter.com/iGHivJldkn— Rim Gilfanov (@guilfanr) August 20, 2020
Да не, никаких вам побочных эффектов!
Парень только что привился, и говорит, что чувствует себя как обычно...
THIS GUY SAYS HE JUST HAD RUSSIAN VACCINE AND HE FEELS NO SIDE EFFECTS BUT WATCH BOTH OF HIS EYES pic.twitter.com/Lqb1uuFF4l— Fernando Oliver, Esq. (@Fernand46357857) August 21, 2020
"Моя дочь тоже уже сделала такую прививку..."
Как на самом деле проходила "добровольная" вакцинация дочки Путина
В течение пяти минут после прививки...
Images of First Covid-19 Vaccine Recipient Developed by Russian Scientists Shared with WHO. pic.twitter.com/mipteWnCex— Racine Times (@TheRacineTimes) August 14, 2020
Еще неожиданный побочный эффект вакцинирования от Covid-19...
Теперь и российская сторона подтвердила, что у новой вакцины обнаружены непредвиденнные побочные действия!
Россия: выпускает вакцину от коронавируса. Песня: о, мое время пришло!
Russia confirms the vaccine:— Aween (@Aween_42) August 17, 2020
This song: my time has come pic.twitter.com/5O0pM7OgtW
Мир после всеобщей вакцинации творением китайских и российских медиков
А вот и пакистанец мчит за нашумевшей русской вакциной
Источник:
- Обнародованы данные о побочных эффектах при вакцинации от коронавируса
- Альтернативные вакцины от коронавируса, о которых еще не все знают
- "Впереди самый напряжённый этап": большое обращение президента к народу
- Путин заявил, что в России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса
- Российская вакцина от коронавируса прошла клинические испытания
Хрен вы нас получите, мрази!!!
Тут мужик начинает кричать:
- Противозачаточный мед! Противозачаточный мед!
К нему тут же налетает куча женщин и быстро раскупает весь товар.
Все продавцы смотрят на него с удивлением. И одна блондинка подходит и говорит:
- Я извиняюсь, но что это у вас за мед такой особенный?
- Обычный противозачаточный мед...
- А как им пользоваться?
- Береш х*й и намазываешь его медом...
- А дальше???
- И сосешь, сосешь...
Шутки, прямо скажем тупорылые.
-кажется про крымский мост,олимпиаду в Сочи,Сирию,теперь вот про вакцину..
-молчите лучше,за умного сойдете.
от тебя путиным воняет
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И кого ты еще успел обнюхать, пес
Только Великая Высокодуховная Россия процветает. А весь остальной мир - гниёт. Как всегда
Значит караван идет в правильном направлении