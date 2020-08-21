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В Дальнегорске дикий медвежонок пробрался в многоэтажку

В Дальнегорске дикий медвежонок пробрался в многоэтажку (3 фото + 1 видео)

Автор:
21 августа 2020 15:20
Сообщество : Животные
Метки: Госохотнадзор   Дальнегорск   бродячие собаки   животные   медвежонок   многоэтажка   
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Жители пятиэтажного дома в Приморском крае увидели медвежонка, который забежал в подъезд и от страха залез в окно на пятом этаже.

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Метки: Госохотнадзор   Дальнегорск   бродячие собаки   животные   медвежонок   многоэтажка   
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5  комментариев
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2k
Sanar 3 часа назад
А всё от чего? Отвечаю, маманю з.а.е.б.а.ш.и.л.и браконьеры лапы, шкуру и желчь сдали нашим "китайским партнёрам", вот мелкий Миха и бегает сам по себе.
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Александр Поликарпов Sanar 3 часа назад
Главное, что бы мама не бегала в его поисках.
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9k
Денис Трубочкин 2 часа назад
У нас рядом с городом, в садах ведмеди шарятся...
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