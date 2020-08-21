В Дальнегорске дикий медвежонок пробрался в многоэтажку

Жители пятиэтажного дома в Приморском крае увидели медвежонка, который забежал в подъезд и от страха залез в окно на пятом этаже.
Очевидцы позвонили в полицию, а те в свою очередь вызвали сотрудников службы Госохотнадзора. Инспекторы Госохотнадзора пытались поймать испуганное животное сеткой, но мишка смог выкрутится, и когда открыли дверь подъезда – самостоятельно побежал в сторону леса.
Местные жители говорят, что медведя в подъезд могла загнать бродячая стая собак и переживают о том, чтобы собаки не разорвали малыша.
Фото из инстаграма администрации города:
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