Креативный хозяин сделал своего пса звездой забор-шоу

Только написал не Jaws ("челюсти"), а Paws ("лапы").



"Все началось в августе прошлого года, когда Бургеру было всего несколько месяцев, и он начал копать под забором, чтобы видеть проходящих мимо людей. Чтобы решить эту проблему, я прорезал для него в заборе "окно в мир". Он сразу начал использовать это окно и перестал копать", - рассказывает Брайн Стэнли.