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Креативный хозяин сделал своего пса звездой забор-шоу

Креативный хозяин сделал своего пса звездой забор-шоу (27 фото)

Автор:
21 августа 2020 11:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: арт-проект   дыра в стене   животные   забавная история   идея   картины   креатив   
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27
А вот еще одна история о том, как мужик потерял работу во время карантина и, чтобы не впасть в уныние, придумал арт-проект. В итоге развеселил себя, свою семьи и весь свой район.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: арт-проект   дыра в стене   животные   забавная история   идея   картины   креатив   
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