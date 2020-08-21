Креативный хозяин сделал своего пса звездой забор-шоу

А вот еще одна история о том, как мужик потерял работу во время карантина и, чтобы не впасть в уныние, придумал арт-проект. В итоге развеселил себя, свою семьи и весь свой район.
У героя этой истории Брайана Стэнли две собаки, Рипли и Бургер Кинг, и у них есть забавное хобби - смотреть на прохожих через дыру в заборе. Поэтому Брайан решил оформить эту дыру снаружи какими-то плакатами, но так, чтобы это было похоже на интерактив с участием собаки!
Бургер и Рипли просто обожают смотреть в эту дыру в заборе и шпионить за окрестностями
Их хозяин Брайан не упустил возможности посмеяться и повеселить других, и оформил отверстие постером на тему фильма "Челюсти"
Только написал не Jaws ("челюсти"), а Paws ("лапы").
"Все началось в августе прошлого года, когда Бургеру было всего несколько месяцев, и он начал копать под забором, чтобы видеть проходящих мимо людей. Чтобы решить эту проблему, я прорезал для него в заборе "окно в мир". Он сразу начал использовать это окно и перестал копать", - рассказывает Брайн Стэнли.
"Все началось в августе прошлого года, когда Бургеру было всего несколько месяцев, и он начал копать под забором, чтобы видеть проходящих мимо людей. Чтобы решить эту проблему, я прорезал для него в заборе "окно в мир". Он сразу начал использовать это окно и перестал копать", - рассказывает Брайн Стэнли.
"В марте этого года из-за ковида я оказался без работы, а мой сын дома на удаленке. Мы с ним заметили, что мимо нашего забора стало ходить больше людей и ездить больше велосипедов. И решили обрамить отверстие в заборе какой-то картиной, которая "ожила" бы при участии Бургера".
"У нас две собаки, Бургер и Рипли. Но Рипли более осторожная и меньше доверяет прохожим, больше лает. А вот Бургер любит внимание. Окно в заборе - первое место, куда он идет, когда я выпускаю его на улицу".
На "Челюстях" дело не закончилось. Вслед за первым плакатом появились и другие! Например, "Пэкмен"
"Бургер - звезда этого шоу".
Собака с костяной сережкой (как же без нее)
"Лай" на тему "Крика" Мунка
"Наша затея превратилась в проект, и все это очень понравилось соседям и просто прохожим. Они останавливаются у забора, фотографируются с собаками, приносят угощение Бургеру, который обычно торчит головой в своем окне", - говорит Брайан.
Брайн говорит, что ему самому больше всего нравится постер на тему Пэкмена, потому что он не двумерный, а объемный, а еще нравится "Собака с костяной сережкой" - потому что было не так уж просто скопировать оригинал так, чтобы его узнали.
"Лай юрского периода"
Брайан говорит, что планирует продолжать этот проект, в котором ему к тому же помогает сын. Прямо сейчас у них достаточно идей, чтобы продержаться до весны 2024 года. И вряд ли идеи когда-нибудь закончатся!
Как создавалась "Собака с костяной сережкой"
Главный актер за кулисами
Рипли и Бургер
Источник: — переведено специально для fishki.net
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