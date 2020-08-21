Хозяин собак превращает окошко в заборе в известные картины и постеры фильмов

Выглядит круто — собака, торчащая из дырки в заборе, уже порадует окружающих, но можно сделать этот вид ещё веселее.
«Собаки, «искусство» и большой старомодный забор» — вот что написано в шапке профиля в Инстаграме хозяев собак по кличке Рипли и Бургер Кинг из американского штата Огайо. Отец семейства и владелец псов Брайан Стэнли превратил обычное отверстие, через которое хвостатые могут выглядывать и смотреть на соседние с их участком улицы, в забавные инсталляции.
Так, Рипли и Бургер перевоплощаются в героев картин и персонажей фильмов за счёт искусно сделанных накладных рамок.
Так, Рипли и Бургер перевоплощаются в героев картин и персонажей фильмов за счёт искусно сделанных накладных рамок.
Это Рипли и Бургер Кинг! Псы, живущие в американском штате Огайо
Они живут в своё удовольствие
И любят наблюдать за миром вне их участка
Привет, соседи!
Выглядит круто — собака, торчащая из дырки в заборе, уже порадует окружающих, но можно сделать этот вид ещё веселее.
Хозяин собак Брайан Стэнли превращает окошко в известные картины и постеры фильмов
Любовь мистера Стэнли к культурным отсылкам можно заметить по именам его собак: Рипли звали героиню фильма «Чужой», а «Бургер Кинг» — это известная сеть закусочных.
Известный в США постер «Дядя Сэм» стал призывом к играм
Надпись на плакате: «Ты нужен мне для того, чтобы бросать палочку в ближайшем парке».
Издали «Дядя Бургер Кинг» выглядит особенно круто!
Что уж говорить о том, что соседи в восторге от таких бесплатных представлений!
«Челюсти» стали «Лапами»
А это на фото сыновья Брайана Стэнли и по совместительству лучшие друзья Бургера с Рипли.
Главная звезда забора семейства Стэнли, конечно, Бургер!
«Парк Псового Периода».
Особенно из него получился отличный Пакман
«Собака с серебряной серёжкой»
Даже две!
Рипли вылезает не так часто, но зато смотрите, какая у неё неотразимая мордаха!
А вот и главный строитель!
Источник:
Ссылки по теме:
- Необычная дружба мальчика и трех гигантских собак
- Спасенная с улицы собака обнимала репортера, пока он не забрал ее себе
- Хозяйка взяла из приюта пса и подарила ему радость, которую он заслуживал
- Девушка уговорила парня завести собаку при помощи презентации
- Мужчина разбил окно машины, чтобы вытащить собаку
0
Новости партнёров
Загрузка...