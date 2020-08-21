Хозяин собак превращает окошко в заборе в известные картины и постеры фильмов

«Собаки, «искусство» и большой старомодный забор» — вот что написано в шапке профиля в Инстаграме хозяев собак по кличке Рипли и Бургер Кинг из американского штата Огайо. Отец семейства и владелец псов Брайан Стэнли превратил обычное отверстие, через которое хвостатые могут выглядывать и смотреть на соседние с их участком улицы, в забавные инсталляции.



Так, Рипли и Бургер перевоплощаются в героев картин и персонажей фильмов за счёт искусно сделанных накладных рамок.