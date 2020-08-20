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Более чем у половины норвежских семей органы опеки отобрали как минимум одного ребенка

Более чем у половины норвежских семей органы опеки отобрали как минимум одного ребенка (3 фото)

Автор:
20 августа 2020 14:39
Метки: дети   норвегия   опека   
996
3
Звучит как неудачная шутка, не так ли? Но это правда. В Норвегии существует очень страшная, по–настоящему тоталитарная система якобы защиты детства под названием Барневарн.

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Метки: дети   норвегия   опека   
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28  комментариев
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3k
Горожанин 2 часа назад
Вся суть западной либеральной демократии. Обыкновенный нацизм. Какими бы идеями ни прикрывались, Запад – это нацизм в своей сути. Совершенно неслучайно, что все нацисты обожают Запад и западные идей. Буквально всеми фибрами души обожают. Видели ли где-нибудь хоть одного нациста, поклонника СС и Гитлера, и чтобы он не поклонялся Западу? Нет таких. И это правило, в этом вся суть.
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71k
Обходчик. 7 минут назад
Судя по фото речь идет о РУССКИХ семьях. А это совсем другие цифры..
Норвегия не лучшая страна для эмиграции... Там ОЧЕНЬ странные законы..

Судя по фото речь идет о РУССКИХ семьях. А это совсем другие цифры.. Норвегия не лучшая страна для эмиграции... Там ОЧЕНЬ странные законы..
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3k
tamin 14 минут назад
Ювинальная юстиция-страшная вещь. И мы начали у себя ее выпестовывать. Запретить давать возможность государству лезть в сеью
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−61
Вася Васильев Полчаса назад
Где пруфы, Билли?
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358
satra Полчаса назад
Социальный эксперимент в рамках одной страны.
Из серии "продайте им веревку, а остальное они сделают сами".
Но при этом в Государственном Фонде Норвегии лежит по 200.000 долларов на каждого норвежца (не говорю, что это плохо или хорошо - простая констатация факта).
Все не так однозначно.
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1k
Mirza Huseyinov 38 минут назад
Более чем у половины норвежских семей органы опеки отобрали как минимум одного ребенка
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4k
Ya 38 минут назад
Сами придумали херню ну и пусть наслаждаются, ну и российские бабы которые ради денег поехали то же, не жалко. Немного евро3,14дары подергаются и смуглые ребята и ребята афроамериканского цвета(черного) помогут решить демографическую проблему.
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4k
Бу 41 минуту назад
Тихий ужас
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470
Злодей 44 минуты назад
Норвеги друг с другом уже все перетра*@лись, здоровых детей рожать не получается,а хочется. У кого ещё их забирать,как не у тупоголовых мигрантов, поехавших за лучшей жизнью.
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−94
Обратная сторона Луны 54 минуты назад
Вот же пурга
Половина семей, но От действий Барневарн страдают в основном иммигранты.
Ребёнка нельзя бить, даже цыкнуть, но в приёмных семьях бьють и насилують. Похищают граждан других стран, МИД РФ в курсе?

Вообще, какие нибудь доказательства есть?
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53k
Алекс Юстасов 57 минут назад
Да вы что! А как же сказка про скандинавский капитализм с социалистическим лицом?
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2k
Ухалус Посовиномус Алекс Юстасов 51 минуту назад
Это про шведов а не про норгов. Там попробуй перепутай - побьют))
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31k
kalinser Час назад
Собственно говоря...
Никто их туда силком не гнал!Вот и нашли,что искали...
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636
Сергей Час назад
Да все правильно делают, у половины наших надо всех детей отобрать, дебилы выкидывающие мусор на обочину воспитают таких же идиотов.
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3k
ayekaramba Час назад
Ирина Бергсет - если видишь это имя в новости про Норвегию можно смело обнулять весь пост.
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42k
noName 2 часа назад
Перерождение гитлерюгент-а какое то...
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2k
Борис Карабанов 2 часа назад
"Со своим обедом не хожу по соседям" (с) русская народная пословица.
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Астахов ещё что-то говорит. Он же упал намоченный уже как 4 года!
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71k
Обходчик. 2 часа назад
в норвегии живет 5.5 миллионов людей. Более половины это 3 миллиона.. вы совсем е..анулись?..
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71k
Обходчик. Александр 2 часа назад
Не важно речь идет как минимум о миллионе детей..
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7k
Александр Обходчик. 2 часа назад
Ну, опровергать что либо, только потому что ты в это не веришь, такое себе.
Приведи другие данные.
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71k
Обходчик. Александр 2 часа назад
Думаю это ложь.. В стиле на западе все плохо.. Соответственно у нас все хорошо..
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1k
Bart_S Обходчик. Час назад
Занимательная математика.. 5.5 миллионов людей - это максимум меньше 3 миллионов семей, а половина от трех миллионов - это 1.5 миллиона.. и это при условии, что все 5.5 миллионов состоят в браке, что, естественно не так..
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Александр Обходчик. Час назад
Не, ну если ты так думаешь, это конечно веский довод против автора статьи.
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