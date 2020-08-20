Звучит как неудачная шутка, не так ли? Но это правда. В Норвегии существует очень страшная, по–настоящему тоталитарная система якобы защиты детства под названием Барневарн.
Более чем у половины норвежских семей органы опеки отобрали как минимум одного ребенка
Звучит как неудачная шутка, не так ли? Но это правда. В Норвегии существует очень страшная, по–настоящему тоталитарная система якобы защиты детства под названием Барневарн.
Для того, чтобы не быть голословными, приведем несколько реальных формулировок, вынесенных этой организацией перед тем, как забрать ребенка или нескольких детей у очередной семьи:
«Мать не смогла сделать такой омлет, который бы дочь нашла удовлетворительным, и резала слишком толстые куски хлеба»,
«Мать склонна к депрессии, ей достаточно одного ребенка»,
«Мать слишком низкого роста, девочка с годами начнет стесняться этого»,
«Ребенок с удовольствием смотрит на незнакомцев и улыбается им, а значит, он не привязан к матери»,
«В доме нет внутреннего туалета, он находится на улице»,
«Отец слишком безынициативен»,
«Отец не может вымыть окна должным образом из–за травмы ноги, а прислуги нет».
Забрать детей обратно из цепких лап Барневарна практически никогда не удаётся. Детей в Норвегии категорически запрещается шлёпать, ругать вербально и принуждать к учебе даже в виде просьбы ответить на вопрос, сколько будет дважды два. По принципу всеобщего доверия, тоже принятому на государственном уровне в этой стране, донести на родителя может абсолютно любой человек: домработница, учитель, медсестра, прохожий. Если кто–то третий увидел, что вы шлепнули или ругали ребенка, всех детей у вас заберут навсегда, даже грудничков.
Периодически в Норвегии проходят массовые протесты против произвола органов опеки. От действий Барневарн страдают в основном иммигранты. Соцработники, руководствуясь лишь собственными подозрениями, могут забрать у них малышей и передать новым норвежским родителям. Это приобрело такой размах, что возмущение приезжих уже разделяют и многие граждане Норвегии.
Именно поэтому в первую очередь без собственных детей и в предсуицидальном состоянии остаются приехавшие в страну на ПМЖ люди из других стран. Когда отобранных детей забирает приемная семья, она получает огромное пособие на их содержание. И очень сложно понять, какая финансовая выгода государству от этой страшной системы, которую митингующие против Барневарна называют «воровством детей».
Слоган Барневарна: «Мы будем сражаться за детей до последнего!»
Звучит как неудачная шутка, не так ли? Но это правда. В Норвегии существует очень страшная, по–настоящему тоталитарная система якобы защиты детства под названием Барневарн.
Для того, чтобы не быть голословными, приведем несколько реальных формулировок, вынесенных этой организацией перед тем, как забрать ребенка или нескольких детей у очередной семьи:
«Мать не смогла сделать такой омлет, который бы дочь нашла удовлетворительным, и резала слишком толстые куски хлеба»,
«Мать склонна к депрессии, ей достаточно одного ребенка»,
«Мать слишком низкого роста, девочка с годами начнет стесняться этого»,
«Ребенок с удовольствием смотрит на незнакомцев и улыбается им, а значит, он не привязан к матери»,
«В доме нет внутреннего туалета, он находится на улице»,
«Отец слишком безынициативен»,
«Отец не может вымыть окна должным образом из–за травмы ноги, а прислуги нет».
Забрать детей обратно из цепких лап Барневарна практически никогда не удаётся. Детей в Норвегии категорически запрещается шлёпать, ругать вербально и принуждать к учебе даже в виде просьбы ответить на вопрос, сколько будет дважды два. По принципу всеобщего доверия, тоже принятому на государственном уровне в этой стране, донести на родителя может абсолютно любой человек: домработница, учитель, медсестра, прохожий. Если кто–то третий увидел, что вы шлепнули или ругали ребенка, всех детей у вас заберут навсегда, даже грудничков.
Периодически в Норвегии проходят массовые протесты против произвола органов опеки. От действий Барневарн страдают в основном иммигранты. Соцработники, руководствуясь лишь собственными подозрениями, могут забрать у них малышей и передать новым норвежским родителям. Это приобрело такой размах, что возмущение приезжих уже разделяют и многие граждане Норвегии.
Именно поэтому в первую очередь без собственных детей и в предсуицидальном состоянии остаются приехавшие в страну на ПМЖ люди из других стран. Когда отобранных детей забирает приемная семья, она получает огромное пособие на их содержание. И очень сложно понять, какая финансовая выгода государству от этой страшной системы, которую митингующие против Барневарна называют «воровством детей».
Слоган Барневарна: «Мы будем сражаться за детей до последнего!»
"Законопослушных людей ставят в состояние, что они должны оправдываться, им предъявляют обвинения, которые объективно недоказуемы. Вы два года назад шлепали ребенка – доказать это невозможно. Если ты двигаешься в сторону посольства, значит, ты хочешь украсть ребенка. Вы не представляете, насколько там тотальный контроль. Все стучат на всех", — говорит, координатор организации "Русские матери" Ирина Бергсет.
Те, кто лично сталкивался с "Барневарн", утверждают — эта служба всесильна. Она игнорирует гражданство и любые международные договоренности. Они могут забрать любого ребенка. Не только из смешанных семей, но и из чисто русских. Где оба родителя и дети имеют только одно гражданство — российское. Причем, не обязательно даже в Норвегии жить. Достаточно оказаться там проездом. "Вот вы стоите в аэропорту, прикрикнули на ребенка "Цыц" или там что–то. Какой–то тетке не понравилось – один звонок, и ей дадут вашего ребенка. А вас вышлют из страны", — рассказывает Ирина Бергсет.
И никто помочь не сможет. В ответ на запросы российские дипломаты получают от "Барневарн" отписки. "Служба защиты детей "Барневарн" говорит, это не к нам вопрос, это вопрос к норвежскому МИДу, норвежский МИД говорит, это не к нам вопрос, а к "Барневарн", и вот такая карусель, гоняют нас по кругу", — рассказывает уполномоченный по правам ребенка в РФ Павел Астахов.
Вся информация об изъятых детях засекречена. Как и о самой "Барневарн". На сайте организации детально описаны преимущества приемных семей. Но нет подробной информации о самой службе. Возникает вопрос — почему? Вариантов ответа может быть несколько.
Версия первая: "Барневарн" — мегабизнес–проект. Очень выгодный. Ведь треть норвежского бюджета, по словам экспертов, направляется на защиту детей. Это миллиарды. И их расходует "Барневарн". Вот один из опубликованных отчетов. Части системы – частные детские сады и школы, исправительные воспитательные центры, поликлиники, психиатрические лечебницы и приемные семьи. За каждого изъятого ребенка эти учреждения получают свой кусочек "пирога". Приемная семья, к примеру, получает около двух тысяч евро в месяц на каждого принятого ребенка. Любопытная деталь – кто хозяин этого бизнеса.
"Весь этот бизнес скупил один лондонский фонд, называется "Органа Кэпитал". Это часть подразделения Bank of America. Печатают прибыли за год, сколько они платят налогов от этих детских домов, все напечатано в газете. Все чистенько, прозрачно. Это один из таких самых быстрорастущих и прибыльных бизнесов в период упадка экономики в Европе", — объясняет Ирина Бергсет.
Те, кто лично сталкивался с "Барневарн", утверждают — эта служба всесильна. Она игнорирует гражданство и любые международные договоренности. Они могут забрать любого ребенка. Не только из смешанных семей, но и из чисто русских. Где оба родителя и дети имеют только одно гражданство — российское. Причем, не обязательно даже в Норвегии жить. Достаточно оказаться там проездом. "Вот вы стоите в аэропорту, прикрикнули на ребенка "Цыц" или там что–то. Какой–то тетке не понравилось – один звонок, и ей дадут вашего ребенка. А вас вышлют из страны", — рассказывает Ирина Бергсет.
И никто помочь не сможет. В ответ на запросы российские дипломаты получают от "Барневарн" отписки. "Служба защиты детей "Барневарн" говорит, это не к нам вопрос, это вопрос к норвежскому МИДу, норвежский МИД говорит, это не к нам вопрос, а к "Барневарн", и вот такая карусель, гоняют нас по кругу", — рассказывает уполномоченный по правам ребенка в РФ Павел Астахов.
Вся информация об изъятых детях засекречена. Как и о самой "Барневарн". На сайте организации детально описаны преимущества приемных семей. Но нет подробной информации о самой службе. Возникает вопрос — почему? Вариантов ответа может быть несколько.
Версия первая: "Барневарн" — мегабизнес–проект. Очень выгодный. Ведь треть норвежского бюджета, по словам экспертов, направляется на защиту детей. Это миллиарды. И их расходует "Барневарн". Вот один из опубликованных отчетов. Части системы – частные детские сады и школы, исправительные воспитательные центры, поликлиники, психиатрические лечебницы и приемные семьи. За каждого изъятого ребенка эти учреждения получают свой кусочек "пирога". Приемная семья, к примеру, получает около двух тысяч евро в месяц на каждого принятого ребенка. Любопытная деталь – кто хозяин этого бизнеса.
"Весь этот бизнес скупил один лондонский фонд, называется "Органа Кэпитал". Это часть подразделения Bank of America. Печатают прибыли за год, сколько они платят налогов от этих детских домов, все напечатано в газете. Все чистенько, прозрачно. Это один из таких самых быстрорастущих и прибыльных бизнесов в период упадка экономики в Европе", — объясняет Ирина Бергсет.
Но это еще не все. Отобранные дети не только приносят денежную прибыль. Они помогают решить демографические проблемы Норвегии. Естественным способом ее поправить местные жители не могут, точнее — не хотят. Нормальные отношения между мужчиной и женщиной там уже объявили пережитком прошлого. Порвавшему с традициями обществу, естественно, нужны нетрадиционные способы размножения. За них, по мнению пострадавших родителей, и отвечает "Барневарн".
Ребенка выдергивают из нормальной семьи. И передают либо бездетной паре, либо гомосексуалистам. И они воспитывают его. По–своему. "Мы даже не знаем, семьи ли это? Это могут быть две мамы, два папы, а могут быть два человека, которые на вид выглядят, как мужчина и женщина. Но один из них зоофил, другой некрофил. Понимаете, мы не знаем", — возмущается Ирина Бергсет.
Зато знаем, кто после такого воспитания получается. Норвежский стрелок Андрес Беринг Брейвик. Маленьким мальчиком был изъят из семьи службой "Барневарн". Его насиловали и избивали. Брейвик уничтожил 77 человек. И он не единственный, над кем надругались. В год в приёмных семьях Норвегии насилуют пятерых детей. И это только известные и доказанные факты.
Здоровенный мужик в татуировках — Ларс–Мариус Сивертсвик. Преступник–рецидивист. Тоже продукт воспитательной системы "Барневарн". Спустя 18 лет он приехал в приют, где его прятали от родных родителей. "Мне было очень тяжело. Со мной произошло такое, чего не пожелал бы никому", — вспоминает он.
Действительно, вряд ли многих малышей за невинный проступок заставляли пересчитывать всех муравьев в муравейнике. И делать много другое, по сравнению с чем издевательства армейских "дедов" могут показаться невинными шутками.
Эти странные методы воспитания практиковались в учреждениях по защите детей "Барневарн". И это факт, который в Норвегии старательно замалчивают. Возможная причина, как говорят эксперты, в том, что "Барневарн — не обычная соцслужба, а спецслужба социальной инженерии. Она изымает детей с нормальной психикой и ломает ее. Так, чтобы ребенок стал тихим и безликим. Дальше с ним можно делать все, что угодно. Какие именно технологии для этого используются, неизвестно. Но эксперты обозначают масштабы страшного эксперимента.
Свой "Барневарн" есть в Швеции, Голландии, Германии, Великобритании и Финляндии. Поверить в такое сложно, но проверить надо обязательно. Кстати, финны на этой неделе снова изъяли российскую девочку Диану. Маму Дианы обвиняют в избиении своей дочери. Завели дело и уже отрапортовали – ребенка не вернут. Судиться с финскими соцслужбами невероятно сложно. По отношению к русским родителям здесь, как и в Норвегии, действует презумпция виновности. Но это специально для русских. С американцами, к примеру, ни финны, ни норвежцы стараются не связываться.
"Если такие проблемы возникают, то в лучшем случае сделают замечание. Но не будут отбирать детей, потому что вы знаете, Америка объявляет зоной своих интересов любое место, где притесняются права хотя бы одного американца. И в это место могут высадить спецназ, могут полететь туда крылатые ракеты, объявить войну. Что угодно", — говорит Павел Астахов.
Зато сама организация может заставить родителей часто сдавать мочу. Ежедневно. По официальной версии, этот анализ должен помочь в воспитании детей. А реально — привязать родителей к месту жительства и связать их по рукам и ногам. Семья находится под постоянным наблюдением. На нее заведено секретное дело. А это значит, что рано или поздно ребенка все равно изымут. И единственный выход, для тех, на кого "Барневарн" даже просто посмотрел, — бежать. Как бежала Наталья Сухановская с дочкой. В чем были, первым же рейсом. Собирать вещи остался муж. Ему вполне могут предъявить обвинение в похищение своего собственного ребенка.
Русский ребенок сорвался с крючка. "Барневарн" такого не прощает.
Ребенка выдергивают из нормальной семьи. И передают либо бездетной паре, либо гомосексуалистам. И они воспитывают его. По–своему. "Мы даже не знаем, семьи ли это? Это могут быть две мамы, два папы, а могут быть два человека, которые на вид выглядят, как мужчина и женщина. Но один из них зоофил, другой некрофил. Понимаете, мы не знаем", — возмущается Ирина Бергсет.
Зато знаем, кто после такого воспитания получается. Норвежский стрелок Андрес Беринг Брейвик. Маленьким мальчиком был изъят из семьи службой "Барневарн". Его насиловали и избивали. Брейвик уничтожил 77 человек. И он не единственный, над кем надругались. В год в приёмных семьях Норвегии насилуют пятерых детей. И это только известные и доказанные факты.
Здоровенный мужик в татуировках — Ларс–Мариус Сивертсвик. Преступник–рецидивист. Тоже продукт воспитательной системы "Барневарн". Спустя 18 лет он приехал в приют, где его прятали от родных родителей. "Мне было очень тяжело. Со мной произошло такое, чего не пожелал бы никому", — вспоминает он.
Действительно, вряд ли многих малышей за невинный проступок заставляли пересчитывать всех муравьев в муравейнике. И делать много другое, по сравнению с чем издевательства армейских "дедов" могут показаться невинными шутками.
Эти странные методы воспитания практиковались в учреждениях по защите детей "Барневарн". И это факт, который в Норвегии старательно замалчивают. Возможная причина, как говорят эксперты, в том, что "Барневарн — не обычная соцслужба, а спецслужба социальной инженерии. Она изымает детей с нормальной психикой и ломает ее. Так, чтобы ребенок стал тихим и безликим. Дальше с ним можно делать все, что угодно. Какие именно технологии для этого используются, неизвестно. Но эксперты обозначают масштабы страшного эксперимента.
Свой "Барневарн" есть в Швеции, Голландии, Германии, Великобритании и Финляндии. Поверить в такое сложно, но проверить надо обязательно. Кстати, финны на этой неделе снова изъяли российскую девочку Диану. Маму Дианы обвиняют в избиении своей дочери. Завели дело и уже отрапортовали – ребенка не вернут. Судиться с финскими соцслужбами невероятно сложно. По отношению к русским родителям здесь, как и в Норвегии, действует презумпция виновности. Но это специально для русских. С американцами, к примеру, ни финны, ни норвежцы стараются не связываться.
"Если такие проблемы возникают, то в лучшем случае сделают замечание. Но не будут отбирать детей, потому что вы знаете, Америка объявляет зоной своих интересов любое место, где притесняются права хотя бы одного американца. И в это место могут высадить спецназ, могут полететь туда крылатые ракеты, объявить войну. Что угодно", — говорит Павел Астахов.
Зато сама организация может заставить родителей часто сдавать мочу. Ежедневно. По официальной версии, этот анализ должен помочь в воспитании детей. А реально — привязать родителей к месту жительства и связать их по рукам и ногам. Семья находится под постоянным наблюдением. На нее заведено секретное дело. А это значит, что рано или поздно ребенка все равно изымут. И единственный выход, для тех, на кого "Барневарн" даже просто посмотрел, — бежать. Как бежала Наталья Сухановская с дочкой. В чем были, первым же рейсом. Собирать вещи остался муж. Ему вполне могут предъявить обвинение в похищение своего собственного ребенка.
Русский ребенок сорвался с крючка. "Барневарн" такого не прощает.
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Норвегия не лучшая страна для эмиграции... Там ОЧЕНЬ странные законы..
Из серии "продайте им веревку, а остальное они сделают сами".
Но при этом в Государственном Фонде Норвегии лежит по 200.000 долларов на каждого норвежца (не говорю, что это плохо или хорошо - простая констатация факта).
Все не так однозначно.
Половина семей, но От действий Барневарн страдают в основном иммигранты.
Ребёнка нельзя бить, даже цыкнуть, но в приёмных семьях бьють и насилують. Похищают граждан других стран, МИД РФ в курсе?
Вообще, какие нибудь доказательства есть?
Никто их туда силком не гнал!Вот и нашли,что искали...
Приведи другие данные.