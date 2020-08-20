Каждый из нас хоть раз, да пытался спеть иностранную песню в караоке. Почти всегда это заканчивалось провалом. Даже зная слова, произнести их очень сложно. Теперь можно забыть об этой проблеме! В этой песне все слова понятны и знакомы с детства!
Внимание! Данное видео содержит ненормативную лексику
На самом деле в клипе звучит заключительная песня с конкурса
Оригинальный текст
О страна моя, моя страна,
моя страна, моя родина.
О страна моя, воздух твой тихий.
Как ты прекрасна, моя страна!
В твоих горах играют звезды.
В твоих звуках слышна певчая птица.
О, моя страна, моя страна,
Моя страна, родина моя!
Нет похожего твоей красоте,
Бог подарил тебе немного Себя.
Мы сажаем фиговые деревья
В горах и на равнинах,
О, моя страна, моя страна,
Моя страна, родина моя!
Климат приятный радует нас,
Луна сияет сквозь облака.
И прекрасные гармонии
разносятся повсюду.
О, моя страна, моя страна,
Моя страна, родина моя!
Любить свою родину - это мой долг!
Нет прекраснее родной земли!
Я обошел весь земной шар,
каждую широту и долготу.
Я не нашел более красивой
чем моя страна
О, моя страна, моя страна,
Моя страна, родина моя!
моя страна, моя родина.
О страна моя, воздух твой тихий.
Как ты прекрасна, моя страна!
В твоих горах играют звезды.
В твоих звуках слышна певчая птица.
О, моя страна, моя страна,
Моя страна, родина моя!
Нет похожего твоей красоте,
Бог подарил тебе немного Себя.
Мы сажаем фиговые деревья
В горах и на равнинах,
О, моя страна, моя страна,
Моя страна, родина моя!
Климат приятный радует нас,
Луна сияет сквозь облака.
И прекрасные гармонии
разносятся повсюду.
О, моя страна, моя страна,
Моя страна, родина моя!
Любить свою родину - это мой долг!
Нет прекраснее родной земли!
Я обошел весь земной шар,
каждую широту и долготу.
Я не нашел более красивой
чем моя страна
О, моя страна, моя страна,
Моя страна, родина моя!
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