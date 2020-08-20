О страна моя, моя страна,

моя страна, моя родина.

О страна моя, воздух твой тихий.

Как ты прекрасна, моя страна!

В твоих горах играют звезды.

В твоих звуках слышна певчая птица.

О, моя страна, моя страна,

Моя страна, родина моя!



Нет похожего твоей красоте,

Бог подарил тебе немного Себя.

Мы сажаем фиговые деревья

В горах и на равнинах,

О, моя страна, моя страна,

Моя страна, родина моя!



Климат приятный радует нас,

Луна сияет сквозь облака.

И прекрасные гармонии

разносятся повсюду.

О, моя страна, моя страна,

Моя страна, родина моя!



Любить свою родину - это мой долг!

Нет прекраснее родной земли!

Я обошел весь земной шар,

каждую широту и долготу.

Я не нашел более красивой

чем моя страна

О, моя страна, моя страна,

Моя страна, родина моя!