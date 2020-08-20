FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Музыкальный портал 660 постов • 275 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Музыкальный портал 
Волшебная песня музыкального коллектива «Ферас»: Мохнатые бл##и

Волшебная песня музыкального коллектива «Ферас»: Мохнатые бл##и (1 фото + 2 видео)

Автор:
20 августа 2020 11:08
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: видео   клип   музыка   песни   прикол   умора   юмор   
660
1
2
Каждый из нас хоть раз, да пытался спеть иностранную песню в караоке. Почти всегда это заканчивалось провалом. Даже зная слова, произнести их очень сложно. Теперь можно забыть об этой проблеме! В этой песне все слова понятны и знакомы с детства!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Музыкальный портал"
Метки: видео   клип   музыка   песни   прикол   умора   юмор   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
9
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Лучший комментарий
Скрыть
24k
Acu900 2 часа назад
Этоиу клипу лет 15 уже. В ютуб выложили его лет 10 тому назад. Причем его несколько раз репостили под разными заголовками. Кто то вообще написал что это гимн Египта. На самом деле этот конкурс показали еще в году в 2005 (плюс минус) на первом канале израильского телевидения - в те часы когда студия находилась в расположении арабской редакции - у них было выделено свое время для своих передач. Ну а участники конкурса никакие не египтяне, это израильские арабы -арабоязычные граждане Израиля (но все равно б"яди :)))..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Lynx 2 минуты назад
А кто солистка на фото? Друг интересуется.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
kotovski 3 минуты назад
Волшебная песня музыкального коллектива «Ферас»: Мохнатые бл##и
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
SLIBUS 20 минут назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Andrew_Nice 2 часа назад
Капец ты археолог!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Максим 2 часа назад
с подключением
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Вновь открывшийся файл 2 часа назад
"Аравидение" - я думала армянский конкурс.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Bart_S 2 часа назад
Надо же, какой баян расчехлили.. даже не баян, а
Надо же, какой баян расчехлили.. даже не баян, а
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58k
Gogaren_3Meu 2 часа назад
Батон, ты вроде не вчера к интернету подключился...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Забавные архивные снимки наших рок-музыкантов (43 фото) Забавные архивные снимки наших рок-музыкантов (43 фото) Пес чуть не съел кота в порыве страсти Пес чуть не съел кота в порыве страсти Зрительница спросонья вскрикнула во время исполнения оркестром "Жар-птицы" Стравинского Зрительница спросонья вскрикнула во время исполнения оркестром "Жар-птицы" Стравинского То самое чувство, когда современные песни в аранжировке Розенбаума звучат лучше, чем в оригинале То самое чувство, когда современные песни в аранжировке Розенбаума звучат лучше, чем в оригинале Майонезное безумие на праздновании дня города в Екатеринбурге Майонезное безумие на праздновании дня города в Екатеринбурге Лютая индонезийская реклама мороженого Лютая индонезийская реклама мороженого
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1163460



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Сотрудница принесла на работу беременную кошку - за нее волновались всем офисом
0
32
Сотрудница принесла на работу беременную кошку - за нее волновались всем офисом
30 знаменитых фильмов, в которых сценаристы крупно облажались
2
131
30 знаменитых фильмов, в которых сценаристы крупно облажались
﻿
Набирающие популярность в сообществах
В Великобритании ищут мошенника, который годами ввозит мигрантов в страну
0
15
В Великобритании ищут мошенника, который годами ввозит мигрантов в страну
Что делать при пищевом отравлении у взрослого?
0
5
Что делать при пищевом отравлении у взрослого?
Забавные архивные снимки наших рок-музыкантов (43 фото)
Забавные архивные снимки наших рок-музыкантов (43 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Единорог выглядит счастливым
3
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#животные#белоруссия#звери#авария#кино#смешные#на различный вкус#красота
#факты#юмор#россия#в мире#картинки#интересное#лечение#СССР#автомобили#музыка
#прикол#история#природа#дтп#хищник#путешествия#медицина#прикольные#комментарии#протесты

На что жалуетесь?

Вернуться