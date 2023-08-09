Тум-бо-ти-но! Талантливые жители нижегородского посёлка сняли клип об отсутствии моста через Оку

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Речь идёт о давней проблеме — между Тумботино и городом Павлово отсутствует постоянная переправа.
Летом жители посёлка могут пересечь реку с помощью понтонного моста или на пароме. Но ситуация осложняется паводками, во время которых до причала приходится добираться по затопленным дорогам. А зимой дела обстоят еще хуже. Жители на свой страх и риск "топают" по замёрзшей реке.
Пока что все разговоры о строительстве моста заканчиваются ответом местных властей о дороговизне проекта.
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А мост в 3км что бы он был над поймой, это уже серьезно.