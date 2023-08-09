Тум-бо-ти-но! Талантливые жители нижегородского посёлка сняли клип об отсутствии моста через Оку

Летом жители посёлка могут пересечь реку с помощью понтонного моста или на пароме. Но ситуация осложняется паводками, во время которых до причала приходится добираться по затопленным дорогам. А зимой дела обстоят еще хуже. Жители на свой страх и риск "топают" по замёрзшей реке.



Пока что все разговоры о строительстве моста заканчиваются ответом местных властей о дороговизне проекта.

