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Тум-бо-ти-но! Талантливые жители нижегородского посёлка сняли клип об отсутствии моста через Оку

Тум-бо-ти-но! Талантливые жители нижегородского посёлка сняли клип об отсутствии моста через Оку

Автор:
09 августа 2023 08:21
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Видео   Музыка   Тумботино   Юмор   город Павлово   мост   песня   река   талант   
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Речь идёт о давней проблеме — между Тумботино и городом Павлово отсутствует постоянная переправа.

Летом жители посёлка могут пересечь реку с помощью понтонного моста или на пароме. Но ситуация осложняется паводками, во время которых до причала приходится добираться по затопленным дорогам. А зимой дела обстоят еще хуже. Жители на свой страх и риск "топают" по замёрзшей реке.

Пока что все разговоры о строительстве моста заканчиваются ответом местных властей о дороговизне проекта.

Источник:

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Метки: Видео   Музыка   Тумботино   Юмор   город Павлово   мост   песня   река   талант   
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8  комментариев
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2k
Fiverknot 52 минуты назад
Забавно будет, если администрация снимет такой же офигенный клип, с текстом мол денег нет, но вы держитесь.
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12k
sos1960sos 11 минут назад
Деньги на мост закопаны администрацией на поле, поле, поле, поле чудес, поле чудес в стране...
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5k
Rubiroid_47 12 минут назад
Клёво сделали )
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11k
ron 14 минут назад
Забавно, но для чего это? Если им нужен мост, нужно писать в соответствующие инстанции, а если этим перфомансом они хотят УСОВЕСТИТЬ нерадивых чиновников, то это маловероятно. А так, да, ребята прикольные ))
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37k
Александр 15 минут назад
Пусть через Крым ездят, там есть мост )
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164
Александр 16 минут назад
Сочувствую поселку, но интересна стоимость проекта, река там широкая. В поселке приблизительно 7000 жителей и как понимаю есть понтонная переправа, ее не достаточно?

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164
Александр 21 минуту назад
Сочувствую поселку, но интересна стоимость проекта, река там широкая. В поселке приблизительно 7000 жителей и как понимаю там есть понтонная переправа.
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