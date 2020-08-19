12 интересных фактов о фильме «Константин»

Фантастический фильм «Константин: Повелитель тьмы» попал в кинотеатры в 2005 году. Лента в прокате прошла не очень здорово, из-за чего заявленный сиквел к фильму студия так и не выпустила. Хотя слухи о его возможности появляются даже сейчас.
Главные роли сыграли Киану Ривз, Рэйчел Вайс, Шайа ЛаБаф, Джимон Хонсу, Макс Бейкер, Прюитт Тэйлор Винс, Гэвин Россдэйл, Тильда Суинтон и Петер Стормаре. Поставил картину режиссер Фрэнсис Лоуренс, ответственный за «Я – легенда» и «Воды слонам!».
Интересные факты:
1. Фильм должен был выйти в кинотеатрах под названием Hellblazer. Однако, в последний момент студия Warner Bros настояла на смене названия. Все из-за фильма «Хэллбой: Герой из пепла».
Студия посчитала, что две картины с похожими названиями выходящие рядом могут навредить сборам друг друга. В итоге ленту с Киану Ривзом решили назвать «Константин», хотя серия комиксов, которая легла в основу фильма называется именно Hellblazer.
2. На ранних этапах разработки фильм должен был поставить режиссер Тарсем Сингх, известный по фильмам «Клетка» и «Запределье». Главную роль в нём должен был сыграть Николас Кейдж. Однако, Тарсем Сингх в какой-то момент выбыл из проекта из-за творческих разногласий со студией. Позднее Сингх скажет, что не смог бы сделать такой фильм, как он хотел с Николасом Кейджем в главной роли. После ухода Сингха из фильма ушел и Кейдж.
3. В одной из сцен фильма Киану Ривз говорит Рэйчел Вайс, что не хочет, чтобы её призрак преследовал его всю оставшуюся жизнь. Это отсылка к комиксу, в котором главного героя постоянно преследуют призраки его погибших друзей.
4. Вид ада художники создали на основе старых кадров ядерных испытаний.
5. Актер Питер Стормаре предложил одежду, в которой в фильме появился Люцифер. Первоначально создатели картины хотели, чтобы Люцифер был в кожаных штанах, с шипованным ошейником на шее, и с кучей татуировок на теле.
Стормаре говорит, что это было так банально, что он не мог не предложить какой-нибудь другой вариант. Предложение Стормаре на счет новой одежды все нашли хорошим.
6. По ходу ленты герой Киану Ривза выкурил ровно 13 сигарет. Данное число обычно считается несчастливым.
7. По комиксам Константин – англичанин из Ливерпуля похожий на певца Стинга. В фильме главный герой стал американцем из Лос-Анджелеса. Создатели утверждают, что им пришлось пойти на этот шаг, ибо только так можно было продать сценарий в Голливуде.
8. Сигареты, которые курит герой Киану Ривза в фильме созданы специально для фильма и в продаже не встречаются. Называются они «Река Янцзы».
9. В первоначальном сценарии Ад должен был выглядеть, как пустота с полом залитым черным маслом.
10. Шайю ЛаБафа в фильм привел продюсер Акива Голдсман, которому Шайа очень понравился в фильме «Я робот» с Уиллом Смитом.
11. На премьеру фильма «Константин» в Норвегии намеренно продали ровно 666 билетов.
12. Первоначальный сценарий открывался масштабной сценой в турецком Стамбуле. Но из-за бюджетных ограничений эпизод пришлось пересмотреть.
Производственный бюджет фильма 100 миллионов долларов. Кассовые сборы в мировом прокате 230 миллионов долларов.
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