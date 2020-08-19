FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Кино 4301 пост • 960 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино 
12 интересных фактов о фильме «Константин»

12 интересных фактов о фильме «Константин» (6 фото)

Автор:
19 августа 2020 19:51
Сообщество : Кино
Метки: интересно   история фильма   фильм   
1265
6

Фантастический фильм «Константин: Повелитель тьмы» попал в кинотеатры в 2005 году. Лента в прокате прошла не очень здорово, из-за чего заявленный сиквел к фильму студия так и не выпустила. Хотя слухи о его возможности появляются даже сейчас.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: интересно   история фильма   фильм   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Лучший комментарий
Скрыть
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
409
klklkl 3 часа назад
Бред какой то. Что фильм что статья оная.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
17
Faust klklkl 3 часа назад
Иди уроки делай, а то скоро мультики начнутся. Фильм классный, несколько раз пересматривал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
B0n Час назад
Один из самых любимых фильмов. Те, которые можно смотреть "всегда". Т.е. настольных. Я ничего не имею против Джона Уика (по сути монетизированного клише), но Киану прочно занял позицию ролевика от мистики и фантастики. Доброго ему здоровья и продолжения реализации своего таланта.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Как люди уживаются с быдлом в собственной семье (10 фото) Как люди уживаются с быдлом в собственной семье (10 фото) Почему Кристофер Нолан запрещает стулья на съёмках фильма Почему Кристофер Нолан запрещает стулья на съёмках фильма 12 любопытных деталей из фильмов, о которых мало кто знал и почти никто не заметил 12 любопытных деталей из фильмов, о которых мало кто знал и почти никто не заметил 8 интересных фактов о фильме «Три Толстяка» 8 интересных фактов о фильме «Три Толстяка» Как на самом деле выглядели воины прошлого из фильмов и игр Как на самом деле выглядели воины прошлого из фильмов и игр Фильм, выпущенный в 1947 году, предсказывает современные технологии и нашу зависимость от них Фильм, выпущенный в 1947 году, предсказывает современные технологии и нашу зависимость от них
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

2227140



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Качество современных новостроек: ужасы от недобросовестных застройщиков
2
114
Качество современных новостроек: ужасы от недобросовестных застройщиков
Двое таксистов пытались затащить школьниц в машину
2
202
Двое таксистов пытались затащить школьниц в машину
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Британка сочла сексизмом предложение прикрыться в супермаркете
4
66
Британка сочла сексизмом предложение прикрыться в супермаркете
Бисквитный рулет с масляным кремом
5
5
Бисквитный рулет с масляным кремом
Как люди уживаются с быдлом в собственной семье (10 фото)
Как люди уживаются с быдлом в собственной семье (10 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Единорог выглядит счастливым
2
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#юмор#животные#авария#в мире#дтп#люди#хищник#на различный вкус#СССР
#факты#прикол#природа#автомобили#интересное#забавно#путешествия#автомир#кино#дикие животные
#интересно#история#россия#белоруссия#картинки#звери#смешные#прикольные#красота#комментарии

На что жалуетесь?

Вернуться