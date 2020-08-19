12 интересных фактов о фильме «Константин»

Главные роли сыграли Киану Ривз, Рэйчел Вайс, Шайа ЛаБаф, Джимон Хонсу, Макс Бейкер, Прюитт Тэйлор Винс, Гэвин Россдэйл, Тильда Суинтон и Петер Стормаре. Поставил картину режиссер Фрэнсис Лоуренс, ответственный за «Я – легенда» и «Воды слонам!».

Интересные факты:

1. Фильм должен был выйти в кинотеатрах под названием Hellblazer. Однако, в последний момент студия Warner Bros настояла на смене названия. Все из-за фильма «Хэллбой: Герой из пепла».

Студия посчитала, что две картины с похожими названиями выходящие рядом могут навредить сборам друг друга. В итоге ленту с Киану Ривзом решили назвать «Константин», хотя серия комиксов, которая легла в основу фильма называется именно Hellblazer.