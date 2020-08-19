10 наборов «Сделай сам» из СССР. Акустика, усилители и магнитофоны своими рукамиПокупка комплектов для самостоятельной сборки аудиотехники обычно обусловлена не только желанием сэкономить, но и стремлением ощутить причастность к производству предмета своего хобби. Сегодня...