Стереомагнитофон

Данный набор выпускал Астраханский машиностроительный завод «Прогресс» с 1982 года. Конструктор включал в себя три законченных блока, выполненных на печатных платах одинакового размера. Они представляли собой усилитель воспроизведения и записи, блок для индикаторов уровня сигнала, генератор токов стирания и подмагничивания, выпрямитель и стабилизатор блока питания. В комплект входили также провода, переменные и постоянные резисторы.

Интересно, что набор предназначался для модернизации катушечных магнитофонов, например, с его помощью можно было превратить монофонический магнитофон в стерео или же улучшить параметры уже имеющегося стереомагнитофона.

Орфей-Стерео

Конструктор для самостоятельной сборки стереофонического усилителя выпускался с 1984 года. В него входили заранее изготовленные и налаженные узлы, включая предварительный усилитель с темброблоком, усилитель мощности на биполярных транзисторах КТ803А, а также входные и выходные разъемы. Амплитудно-частотная характеристика с погрешностью 2 дБ была заявлена от 20 до 20000 Гц.

Максимальная выходная мощность усилителя зависела от напряжения питания и сопротивления нагрузки. При напряжении 18 В она составляла 24 Вт (4 Ом) и 12 Вт (8 Ом). Цена набора была 50 рублей.

Солинг (Старт-7198)

Этот набор выпускался с 1985 года в Киеве закрытым заводом «абонементный ящик 649/01». Несмотря на то, что конструктор был ориентирован на детей, на выходе получались вполне симпатичные стереофонические наушники с диапазоном рабочих частот от 50 до 12500 Гц. Номинальная подводимая мощность головных телефонов составляла 1 мВт, максимальная – 100 мВт.

Радиокубики

Еще один оригинальный набор, радовавший не только пионеров, но и их родителей, производился с 1985 года. С его помощью набора можно было собрать несколько действующих радиотехнических устройств, таких как усилители, генераторы и другие, соединяя кубики между собой с помощью защелок и штеккеров по приложенным схемам и рисункам.

Таких комплектов в 1980-х годах производилось несколько видов, однако все они назывались Радиокубики.

Стереофонический усилитель-корректор

Набор для любителей винила выпускался с начала 1986 года и позволял собрать отдельно стоящий фонокорректор для ММ-головок. Интересно, что хотя соотношение сигнал/шум было вполне пристойным – 68 дБ, сопротивление нагрузки составляло 10 кОм, что слегка отличается от общепринятых 47 кОм.

Диапазон частот корректора был заявлен от 20 до 20000 Гц. Габариты собранной платы были 105 х 130 х 55 мм, масса без корпуса - 150 граммов.

Электроника-20

Комплект для самостоятельной сборки стереофонического усилителя производился Винницким заводом «Ореол» с 1985 года. Набор содержал корпус, узлы и элементы, из которых можно было сделать высококачественный аппарат в двух вариантах, различавшихся выходной мощностью – 20 Ватт на 8 Ом или 10 Ватт на 4 Ома.

Частотный диапазон – от 20 до 30000 Гц, полный коэффициент гармоник – 0,15%. Были предусмотрены регуляторы тембра, а также индикаторы напряжения на выходе и перегрузки.

Камертон-А

Набор производства Харьковского завода «Эталон» выпускался с 1987 года и включал все радиодетали, узлы и элементы, позволяющие самому собрать высококачественный усилитель. Аппарат имел номинальную выходную мощность 2х15 Вт, максимальная мощность на нагрузке 8 Ом достигала 2х20 Ваттт, на 4 Ома - 2х30 Вт. Полоса воспроизводимых частот – 20 - 20000 Гц, переходное затухание между каналами не менее 40 дБ. Габариты усилителя в корпусе были 380 х 280 х 140 мм, его масса составляла 7 килограммов.

Дельта РК-001-стерео

Пожалуй, самый сложный конструктор для самостоятельной сборки, выпускавшийся в СССР. Его с 1988 года производил Вологодский завод «Электротехмаш». Внешнее оформление было скопировано с усилителя JVC-A-X400, однако схема была другой. На выходе получался полный стереофонический усилитель высшей группы сложности с номинальной выходной мощностью 2х50 Ватт.

В аппарате был сенсорный коммутатор входов, семиполосный графический эквалайзер и селектор выходной мощности.

Скиф ПС

Редкий набор, выпускавшийся с 1989 года Макеевским заводом «Скиф», позволял самостоятельно изготовить портативный кассетный проигрыватель со встроенными колонками. Правда, широкополосные динамики могли играть только в диапазоне от 120 до 7000 Гц, а максимальная выходная мощность не превышала 2 х 2,5 Ватт. Питание магнитофон получал от шести батареек типа А-343.

Старт (35АС-028-1)