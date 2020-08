Покупка комплектов для самостоятельной сборки аудиотехники обычно обусловлена не только желанием сэкономить, но и стремлением ощутить причастность к производству предмета своего хобби. Сегодня продажи наборов «Сделай сам» или DIY (Do It Yourself) вновь набирают популярность, вспомним же, какие модели аудиотехники можно было сделать у себя дома в Советском Союзе.