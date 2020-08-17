Мистер и миссис Смит по-советски

Одной из главных заслуг четы Нуйкиных является похищение инновационной технологии производства промышленных буров. Советские к тому времени являлись устаревшими и поэтому не отличались запасом прочности. Обычно их приходилось менять через несколько часов эксплуатации. А западные буры могли работать на протяжении трех-четырех дней. Благодаря этому производительность на нефтяных и газовых месторождениях выросла в несколько раз. А значит, государство получило существенную прибыль. Этим успехом Нуйкины на много лет вперед окупили свое пребывание в разных странах мира.



На грани фола: карьера, перечеркнутая одним предательством

На протяжении многих лет супруги Нуйкины занимались промышленным шпионажем. Они воровали не только документацию, но и технику. Например, они были одними из первых шпионов, которые сумели раздобыть для СССР компьютеры.



Поскольку Виталий Алексеевич и Людмила Ивановна часто переезжали из одной страны в другую, риск разоблачения всегда был очень высок. Так, однажды на паспортном контроле у Нуйкина поинтересовались насчет имени его жены. Вроде бы элементарный вопрос, но Виталий Алексеевич назвал имя, которое использовалось в другой легенде. Спасла реакция Людмилы Ивановны. Она так правдоподобно разыграла приступ ревности, что стражи порядка встали на защиту ее мужа и начали его оправдывать.



В одном африканском государстве Нуйкины зашли в кафе «Али-Баба». Хозяин, который, видимо, сам являлся разведчиком-нелегалом, сразу насторожился. А затем подошел к Виталию Алексеевичу и сказал: «Ты — русский разведчик!» Нуйкин не стушевался и ответил: «А ты — американский! И в чем проблема?» Хозяин кафе рассмеялся и ушел.



Иногда Нуйкиным приходилось выдерживать и куда более серьезные экзамены. Как-то супруги поселись в квартире, хозяином которой оказался бывший французский шпион. И ему опыт подсказал, что с квартирантами что-то не так. Поскольку Людмила Ивановна выдавала себя за испанку, он подсунул ей книгу на испанском. А затем и вовсе пришел к ним в гости с настоящим испанцем. Нуйкина легко и непринужденно пообщалась с ним и развеяла последние сомнения бывшего разведчика.