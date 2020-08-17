Мистер и миссис Смит по-советски

Советские шпионы Виталий и Людмила Нуйкины работали в паре. Один добывал информацию, другой — прикрывал. Но однажды предатель слил их имена англичанам
Семейный подряд Нуйкиных
О том, что Виталий Алексеевич Нуйкин являлся шпионом, стало известно в начале 2020 года. Служба внешней разведки рассекретила его имя в одном списке с Евгением Кимом, Михаилом Васенковым и другими разведчиками.
Виталий Алексеевич родился в апреле 1939 года в небольшом селе Алтайского края. Людмила Ивановна является уроженкой Казахской АССР. Причем изначально женщина и подумать не могла, что станет шпионом — на протяжении нескольких лет она работала сельским фельдшером-акушером, но замужество резко изменило ее жизнь.
Виталий Алексеевич, окончив факультет международных отношений МГИМО, начал сотрудничать с Управлением «С» в 1960 году. Тогда же он женился и предложил своей супруге кардинально изменить жизнь — стать разведчиками-нелегалами. И Людмила Ивановна согласилась. Женщина изучила несколько иностранных языков по фильмам, сделав акцент на английском, французском и испанском. Нуйкин же прекрасно говорил на английском и датском. Причем датскому языку его обучал будущий предатель Олег Гордиевский.
Супруги научились закладывать и обезвреживать бомбы, обращаться с самым разнообразным оружием и приемам рукопашного боя. По воспоминаниям Людмилы Ивановны, самым сложным в их работе была не подготовка, а жизнь в чужой стране. Ведь их туда забрасывали, «вооружив» легендой, документами и незначительной суммой денег, рассчитанной лишь на первое время. А дальше требовалось выживать самостоятельно. Поэтому за границей Нуйкины получили дополнительное образование: Виталий Алексеевич стал инженером, Людмила Ивановна освоила машинопись и делопроизводство. Правда, очень скучала по медицине. И однажды это чуть было не привело к провалу. В одном из государств она проходила лечение и ей требовалось сделать небольшую операцию. Лежа на операционном столе, шпионка вдруг заявила врачам, что они неправильно выполняют свою работу. Сообразив, что наговорила лишнего, Нуйкина тут же добавила, что у нее есть подруга — профессор медицины.
Одной из главных заслуг четы Нуйкиных является похищение инновационной технологии производства промышленных буров. Советские к тому времени являлись устаревшими и поэтому не отличались запасом прочности. Обычно их приходилось менять через несколько часов эксплуатации. А западные буры могли работать на протяжении трех-четырех дней. Благодаря этому производительность на нефтяных и газовых месторождениях выросла в несколько раз. А значит, государство получило существенную прибыль. Этим успехом Нуйкины на много лет вперед окупили свое пребывание в разных странах мира.
На грани фола: карьера, перечеркнутая одним предательством
На протяжении многих лет супруги Нуйкины занимались промышленным шпионажем. Они воровали не только документацию, но и технику. Например, они были одними из первых шпионов, которые сумели раздобыть для СССР компьютеры.
Поскольку Виталий Алексеевич и Людмила Ивановна часто переезжали из одной страны в другую, риск разоблачения всегда был очень высок. Так, однажды на паспортном контроле у Нуйкина поинтересовались насчет имени его жены. Вроде бы элементарный вопрос, но Виталий Алексеевич назвал имя, которое использовалось в другой легенде. Спасла реакция Людмилы Ивановны. Она так правдоподобно разыграла приступ ревности, что стражи порядка встали на защиту ее мужа и начали его оправдывать.
В одном африканском государстве Нуйкины зашли в кафе «Али-Баба». Хозяин, который, видимо, сам являлся разведчиком-нелегалом, сразу насторожился. А затем подошел к Виталию Алексеевичу и сказал: «Ты — русский разведчик!» Нуйкин не стушевался и ответил: «А ты — американский! И в чем проблема?» Хозяин кафе рассмеялся и ушел.
Иногда Нуйкиным приходилось выдерживать и куда более серьезные экзамены. Как-то супруги поселись в квартире, хозяином которой оказался бывший французский шпион. И ему опыт подсказал, что с квартирантами что-то не так. Поскольку Людмила Ивановна выдавала себя за испанку, он подсунул ей книгу на испанском. А затем и вовсе пришел к ним в гости с настоящим испанцем. Нуйкина легко и непринужденно пообщалась с ним и развеяла последние сомнения бывшего разведчика.
Несмотря на романтику шпионской жизни, Нуйкины часто скучали по дому. В моменты, когда тоска становилась особенно сильной, они отправлялись в аэропорт. Находили русскоязычную группу и шли за ней, слушая родную речь. Людмила Ивановна вспоминала, что особенную радость доставляла нецензурная брань. Стоило услышать мат, как тут же появлялось ощущение, что оказался дома.
Но однажды их карьера оборвалась. Не английские, не французские и даже не американские спецслужбы были тому виной. Их предал человек, который знал Нуйкиных много лет. Он был вхож в их дом, учил Виталия Алексеевича датскому языку, а Людмила Ивановна варила ему кофе. Предателем оказался Олег Гордиевский. Переметнувшись на сторону британцев, он слил информацию обо всех советских разведчиках-нелегалах, не сделав исключение для старых знакомых.
Первой на родину вернулась Людмила Ивановна. А Виталий Алексеевич совершил побег спустя несколько дней. Все это время он прятался в порту на советском судне. А во время пути корабль попал в сильный шторм и чуть было не утонул. Но обошлось.
Виталий Алексеевич вышел в отставку в 1993 году. Не стало его спустя пять лет. Людмила Ивановна сейчас живет в Москве. О том, что Нуйкина являлась шпионкой, стало известно еще в 2017 году, а вот причастность мужа была раскрыта только в 2020-м.
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Двоих талантливых, очень талантливых людей, которые угробили жизни на КРАЖИ ЧУЖИХ ТЕХНОЛОГИЙ, ВМЕСТО ТОГО, ЧТОБЫ СОЗДАВАТЬ СВОИ.
А могли бы!
Гордость России - "недобитые" ЗК из шарашек. Да ещё шпиЁны.
А наибольшее отставание в российской науке и промышленности - в тех отраслях, где успели "добить". (Сельское хозяйство, сельскохозяйственная генетика.)
Кибернетику, например, начинали одновременно, в 1948! Виннер выпустиил свою книгу, а в СССР создажи соответстующий институт.
"Кибернетика является, таким образом, реакционной механистической теорией, стремящейся отбросить современную научную мысль, основанную на материалистической диалектике, далеко вспять к изжитой и опровергнутой более ста лет назад механистической философии.
("Наука современных рабовладельцев." Наука!!! и жизнь. июнь, 1953.
И нет им оправданий