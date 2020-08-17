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Мистер и миссис Смит по-советски

Мистер и миссис Смит по-советски (4 фото)

Автор:
17 августа 2020 15:21
Сообщество : Кино
Метки: интересно   разведка   шпионы   
1151
4

Советские шпионы Виталий и Людмила Нуйкины работали в паре. Один добывал информацию, другой — прикрывал. Но однажды предатель слил их имена англичанам

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Метки: интересно   разведка   шпионы   
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11  комментариев
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18k
Слепой Пью 3 часа назад
А кто это на дилетант медиа прокололся, заявив, что Нуйкина - шпионка?
Для нас она разведчица, а вот для врагов - шпионка, верно? Товарищ майор, присмотритесь к написавшему это неизвестному типу неприятной наружности! Это не нашенский тип!
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−1
Сергей Жлобич 19 минут назад
Талантливых обучали воровать, вместо того, чтобы самим придумывать. Так ведь проще...
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6k
Izrin Maria Полчаса назад
Ну, что имеем?
Двоих талантливых, очень талантливых людей, которые угробили жизни на КРАЖИ ЧУЖИХ ТЕХНОЛОГИЙ, ВМЕСТО ТОГО, ЧТОБЫ СОЗДАВАТЬ СВОИ.
А могли бы!
Гордость России - "недобитые" ЗК из шарашек. Да ещё шпиЁны.
А наибольшее отставание в российской науке и промышленности - в тех отраслях, где успели "добить". (Сельское хозяйство, сельскохозяйственная генетика.)
Кибернетику, например, начинали одновременно, в 1948! Виннер выпустиил свою книгу, а в СССР создажи соответстующий институт.
"Кибернетика является, таким образом, реакционной механистической теорией, стремящейся отбросить современную научную мысль, основанную на материалистической диалектике, далеко вспять к изжитой и опровергнутой более ста лет назад механистической философии.
("Наука современных рабовладельцев." Наука!!! и жизнь. июнь, 1953.
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4k
Бу Час назад
Все предатели Твари.
И нет им оправданий
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4k
Ivan 2 часа назад
Казахская ССР. АССР она не была.
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2k
Олег 2 часа назад
По моему Олег Гордиевский безусловно тварь,предатель и иуда,но по сравнению с Михаилом Горбачёвым этот Гордиевский просто шпана.
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880
b1r1da Олег 2 часа назад
Почему СССР, а потом Россия прощает этих гордиевских? Почему их не устраняют всеми доступными и недоступными средствами?
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2k
Олег b1r1da 43 минуты назад
14 ноября 1985 года Олег Гордиевский был заочно приговорён к расстрелу с конфискацией имущества ст.64 УК РСФСР-измена родине.Конфискация имущества была отменена в 1989 году по ходатайству его бывшей жены Лейлы которая осталась в Москве с двумя детьми.Расстрел никто не отменял.Предательство не имеет срока давности и я очень,очень надеюсь,что заслуженная кара неминуемо настигнет эту тварь и иуду.По крайней мере, мне хотелось бы в это верить.
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8k
Софа Форте 3 часа назад
Молодцы. Интересная у них получилась жизнь.
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17k
Франц Лефорт 3 часа назад
"История разведки-это история провалов"(с)-и ведь кто-то знает сколько не провалилось......
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