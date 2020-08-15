Черные дыры Земли: самые глубокие пещеры мира

По утрам стаи птиц летят по спирали, набирая высоту, пока не достигнут выхода из пещеры. По вечерам стрижи возвращаются в пещеру, причем они пикируют стаями по нескольку десятков особей пока не достигнут уровня своего гнездовья в пещере. Так продолжается изо дня в день на протяжении тысяч лет. Пещера Ласточек стала прототипом для фильма Джеймса Кемерона «Санктум» и манит к себе авантюристов со всего мира. Впрочем, это совсем неудивительно — ведь это единственная пещера в мире, в которую можно прыгнуть с парашютом.