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Черные дыры Земли: самые глубокие пещеры мира

Черные дыры Земли: самые глубокие пещеры мира (10 фото)

Автор:
15 августа 2020 20:15
Метки: путешествия   факты   фото   
874
10
Мы исследовали поверхность Марса, телескопы смотрят в самые дальние уголки Вселенной и даже несмотря на это, мы продолжаем находить на Земле уголки, которые до сих пор не изучены. К числу таких мест, безусловно, относятся пещеры

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Метки: путешествия   факты   фото   
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10  комментариев
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10k
[email protected] 14 часов назад
Цитата: "...первый человек тут появился за две тысячи лет до нашей эры, хотя в ту пору наши предки мало напоминали современных людей..."
Автор совсем не образован??? Даже не хочется рассказывать про Египет, Китай, да и наша Гиперборея, более древняя...
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579
Marsikello Час назад
есть ещё фильм, где молодой уверенный в себе парень решил походить по каньонам в одиночку. В итоге его руку зажало валуном и ему пришлось перепилить себе руку, чтобы освободиься и добраться до более часто посещаемых мест каньона. По сюжету фильма где происходили события фильма, кто подскажет?
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806
mrevel 6 часов назад
Черные дыры Земли: самые глубокие пещеры мира
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8k
Denissg 10 часов назад
Шутка про бывшую за 300.
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6k
Атанас Раков 12 часов назад
А как же пещера Найка? Или голубые дыри океана? И кстати, пост ни о чем, как спелеолог говорю.

Найка(с кристалами) и голубая дыра - грот в океане.

А как же пещера Найка? Или голубые дыри океана? И кстати, пост ни о чем, как спелеолог говорю. Найка(с кристалами) и голубая дыра - грот в океане.
А как же пещера Найка? Или голубые дыри океана? И кстати, пост ни о чем, как спелеолог говорю. Найка(с кристалами) и голубая дыра - грот в океане.
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8k
Nero 13 часов назад
А как же Кунгурская ледяная пещера?
Длина 5700 метров. Глубина 27 метров. 58 гротов, 70 озёр.

А как же Кунгурская ледяная пещера? Длина 5700 метров. Глубина 27 метров. 58 гротов, 70 озёр.
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