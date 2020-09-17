Самая распространенная заработная плата в России и насколько она ниже средней?

Даже незначительная доля высокооплачиваемых работников на фоне низких зарплат у большой части населения способны приводить к таким статистическим перекосам. Рассмотрим пример, который наглядно иллюстрирует эту статистическую особенность. В компании трудится 10 работников — 5 человек имеют зарплату 20 тыс. рублей, 4 человека — 30 тыс. рублей и 1 человек — 200 тыс. рублей. Средняя зарплата у сотрудников компании составит 42 тыс. рублей, медианный уровень — 25 тыс. рублей, а модальный (самый распространённый) — 20 тыс. рублей.



На основе данных по распределению заработных плат в России и приведённого примера видно, что медианный или модальный показатели зарплат точнее характеризуют реальный уровень благосостояния населения, нежели средняя заработная плата.



Детализация по средней, медианной и модальной зарплатам приводится для крупных и средних предприятий (для отработавших полный апрель 2019 года сотрудников) без учета малых компаний и индивидуальных предпринимателей. Но средняя зарплата по указанной выборке близка к обобщенному показателя по всем организациям в России — 47,5 тыс руб в месяц (против 47,7 тыс руб в месяц по крупным и средним компаниям), что позволяет применять значения медианной и модальной зарплат на всех занятых в России.