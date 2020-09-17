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Самая распространенная заработная плата в России и насколько она ниже средней?

Самая распространенная заработная плата в России и насколько она ниже средней? (3 фото)

Автор:
17 сентября 2020 16:20
Метки: бедность   богатство   доходы   зарплата   россия   экономика   
352
3
В официальной российской статистике традиционно используется показатель средней зарплаты, но насколько она отражает реальный уровень компенсации труда сотрудников и как соотносится с самой распространенной и срединной (медианной) зарплатами?

Авторский пост

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Метки: бедность   богатство   доходы   зарплата   россия   экономика   
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28  комментариев
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2k
Черчек Час назад
Самая распространенная заработная плата в России и насколько она ниже средней?
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3k
tamin 13 минут назад
Быстрее одеть кострюли и флаг типа прокладка. Орать слава чему либо. Свергать правительство. Автор, ты сначала термины покажи, ссылочку аккуратно приложи, выводы делай, а не продавай...минус короче
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137k
☭Cheкаво☭ Полчаса назад
Из этого репертуара.
А посыл поста таков "россияне! надевайте кастрюли, выходите на Кр.Площадь, и сделайте как у нас, чтобы вообще жрать нех*й было, чтобы мы шумеры великие могли по злорадствовать"))
Кто не понимает кто и зачем такие посты делает, то слепец, жертва пиндоской и укропской пропаганды)
Из этого репертуара. А посыл поста таков "россияне! надевайте кастрюли, выходите на Кр.Площадь, и сделайте как у нас, чтобы вообще жрать нех*й было, чтобы мы шумеры великие могли по злорадствовать")) Кто не понимает кто и зачем такие посты делает, то слепец, жертва пиндоской и укропской пропаганды)
Из этого репертуара. А посыл поста таков "россияне! надевайте кастрюли, выходите на Кр.Площадь, и сделайте как у нас, чтобы вообще жрать нех*й было, чтобы мы шумеры великие могли по злорадствовать")) Кто не понимает кто и зачем такие посты делает, то слепец, жертва пиндоской и укропской пропаганды)
Из этого репертуара. А посыл поста таков "россияне! надевайте кастрюли, выходите на Кр.Площадь, и сделайте как у нас, чтобы вообще жрать нех*й было, чтобы мы шумеры великие могли по злорадствовать")) Кто не понимает кто и зачем такие посты делает, то слепец, жертва пиндоской и укропской пропаганды)
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59k
Gogaren_3Meu 54 минуты назад
На мой взгляд, более корректно ситуацию с доходами населения может отразить статистика по среднедушевому доходу в семье. Ведь человек на свою зарплату содержит не только себя, но и всех неработающих членов своей семьи. Например, мой сосед по зарплате попадает диапазон 0,7% (от 250 до 500 т.р.), но у него жена и четверо детей и работает он один в семье, так что в итоге у них в семье доход на одного члена семьи лежит в диапазоне от 42 до 84 т.р. И получается, что мы с женой, живя вдвоем (дети уже выросли, живут самостоятельно) и в совокупности зарабатывая даже меньше, чем нижняя планка заработка нашего соседа, имеем средний доход на члена семьи выше, чем у него...
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137k
☭Cheкаво☭ 57 минут назад
переживающий укропский кореш ваш за российский карман ужэ постил эту ахинею с утра.
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52k
7guest ☭Cheкаво☭ 38 минут назад
Так Вам хоть ссы в глаза -божия роса!
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137k
☭Cheкаво☭ 7guest Полчаса назад
может про свою укропоэкономику расскажешь?
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62k
Вит Вит Час назад
Какой нахрен росстат????Процентов 60(и это минимум) выдают зарплаты в конвертах,а официальная зарплата-это минималка.Причём и больничные,и отпускные расчитывают из минималки.Если человек принципиальный и не боится потерять работу,то можно смело сослаться на трудовую инспекцию....,в более чем 90% случаях,работодатель решит ваши вопросы почти сразу.Но,это конечно,если вы не собираетесь там дальше работать.
И да,отсюда идёт вопрос касаемо пенсий....Чем ниже официалка,тем ниже пенсия,если у вас будет по мималке,то и пенсия будет социальной,т.е минимальной....

Средняя,реальная зарплата в России как минимум в 2 раза выше,чем публикует росстат,весь остальной п%здёшь от либерастов.
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46
Нескучная экономика Автор поста Вит Вит Час назад
Не 60%, а 20-30%. На глобальное распределение это не слишком сильно повлияет и зарплаты почтенно обеляютсы. Но если есть исследования (а не голословные заявления) про 60%, то дайте на них ссылку
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9k
Олегbl4 Вит Вит 56 минут назад
Предлагаю челендж! Кто согласен покинуть Москву, переехать, скажем в Еманжелинск, и там найти работу по з/п два раза выше,чем публикует росстат.
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61
Дядя Витя Час назад
[мат] полный (со обеих сторон)! Липецк, Курск, Белгород, Воронеж, Тамбов - 15 000 средняя!
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15k
Андрей Иванов Час назад
Тут ещё вопрос - что понимается под заработной платой? Если зарплата (с "премией"), то напомню, что у нас там от 15-20 миллионов получают чёрную зарплату и она в статистику не входит. И она в среднем отнюдь не в верхней части таблицы по доходности.
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46
Нескучная экономика Автор поста Андрей Иванов Час назад
В статистике учтена начисленная зарплата (вкл премии и бонусы). Это только белая зарплата. Не смотря на наличии серой зарплаты (около 1/3) на глобальное распределение это не слишком сильно повлияет
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15k
Андрей Иванов Нескучная экономика 59 минут назад
Отнюдь, очень сильно влияет. Чёрные зарплаты большими редко бывают - и тратить сложнее, и платить (одно дело 15К в конверте, другое - 150К) и налоговые послабления есть за большие зарплаты. Эта треть как раз на нижнюю часть таблицы накладывается.
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46
Нескучная экономика Автор поста Андрей Иванов 55 минут назад
Это учитывается в показателях доходов населения, публикуется Росстататом. Считается балансовым методом через совокупные расходы и накопления. Через это выводят неучтенные доходы
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46
Нескучная экономика Автор поста Андрей Иванов 51 минуту назад
Она распределятся в большей степени на нижнюю часть, но часто это доплата к основной небольшой белой зарплате. И это балансируется, поэтому на средние это скажется в пределах погрешности. Но в отельных регионах, где очень высокая доля серого сектора экономики это может быть существенно. Но по всей стране это не так сильно сказывается на распределении и средних
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15k
Андрей Иванов Нескучная экономика 44 минуты назад
Отнюдь, у большинства это единственная зарплата, но часть - по две-три чёрных, то тогда они совсем небольшие и вместе не превышают 40 000 в массе
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1k
Nikolay Час назад
Как-то не сочетаются эти картинки. Нет?

Как-то не сочетаются эти картинки. Нет?
Как-то не сочетаются эти картинки. Нет?
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15k
SolomonA Nikolay Час назад
Почему не сочетаются? Половина машин на нижней фотографии стоят в районе 100-200 тысяч, а некоторые - даже меньше.
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1k
Nikolay SolomonA Час назад
Это какие? Не вижу тут старых Жигулей.
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1k
Свирепый Бамбр Nikolay Час назад
Они все в ипотеку на 20 лет.
Смотри свою картинку - попутное движение. Внизу слева 9ка, средний ряд - ларгус, шоха, 10-ка.
Встречка, средний ряд - 8-ка, слева чуть дальше шоха.
Так что зрение надо бы проверить. )))
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3k
Пепелац Nikolay 38 минут назад
Долги россиян перед банками и микрофинансовыми организациями (МФО) достигли рекордного в XXI веке уровня в 19,9 триллиона рублей, следует из данных Центробанка, опубликованных на его сайте.
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3k
panama Свирепый Бамбр 36 минут назад
Да и год выпуска большинства машин на картинке, оставляет желать лучшего))
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518
Злодей 2 часа назад
Чтобы много получать,надо много вложить в образование и прочее. И иметь капельку везения.
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9k
Николай Злодей Час назад
Я тебя огорчу. Образование отнюдь не на первом месте. А на первом именно везение. Среди людей получающих самые высокие доходы в мире, очень не много тех кто получил лучшее образование.
Да и в среднем звене зачастую само образование гораздо менее важно, чем знакомства которые ты получил во время учебы.
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19k
Сибиряк 2 часа назад
получаешь 30 ощущается как 20(
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