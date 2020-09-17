Самая распространенная заработная плата в России и насколько она ниже средней?

В официальной российской статистике традиционно используется показатель средней зарплаты, но насколько она отражает реальный уровень компенсации труда сотрудников и как соотносится с самой распространенной и срединной (медианной) зарплатами?
Заработная плата – основной источник доходов людей в России (63% в 2020 году). В официальной российской статистике традиционно используется показатель средней зарплаты, но насколько она отражает реальный уровень компенсации труда сотрудников и как соотносится с самой распространенной и срединной (медианной) зарплатами?
Для корректной оценки уровня заработной платы необходимо понять, что означает средняя зарплата и почему общество не всегда ей доверяет.
Для корректной оценки уровня заработной платы необходимо понять, что означает средняя зарплата и почему общество не всегда ей доверяет.
Показатели заработной платы в России в 2019 году: средняя, медианная и модальная зарплаты (апрель 2019 г.). Источник: расчет автора по данным Росстат
Средняя заработная плата в России
Наиболее используемым показателем в России, как среди официальных лиц, там и среди ученых, является средняя заработная плата. Она представляет собой все начисленные работникам деньги (фонд оплаты труда с учетом подоходного налога), деленные на численность работников в месяц. В 2019 году (апрель 2019 г.) средняя заработная плата в России составляла 47,6 тыс. рублей в месяц до вычета подоходного налога или 41,5 тыс. руб в месяц после уплаты налога.
Показатель средней зарплаты часто критикуется, поскольку из-за большого расслоения по доходам населения, не отражает средний уровень компенсации труда.
Показатель средней зарплаты часто критикуется, поскольку из-за большого расслоения по доходам населения, не отражает средний уровень компенсации труда.
Медианная заработная плата в России
Медианная заработная плата – срединная зарплата, при которой половина (50%) работников получает меньше этого уровня, а половина – больше. В 2019 году (апрель 2019 г.) медианная заработная плата в России – 34 тыс. рублей (29,9 тыс. руб после уплаты налога) или 72% от уровня средней зарплаты. Из этого следует, что половина работающего населения в России зарабатывает (после вычета налога) меньше 30 тыс. рублей или 2,6 прожиточного минимума трудоспособного гражданина.
Медианная заработная плата редко используется в России, а ее публикации носят выборочных характер. В США медианная оплата труда анализируется наравне со средней для более релевантной оценки благосостояния населения, хотя отношение медианной зарплаты к средней близко к российскому уровню (74%).
Медианная заработная плата редко используется в России, а ее публикации носят выборочных характер. В США медианная оплата труда анализируется наравне со средней для более релевантной оценки благосостояния населения, хотя отношение медианной зарплаты к средней близко к российскому уровню (74%).
Модальная или самая распространенная заработная плата в России
Модальная заработная плата – самая часто встречающаяся зарплата, то есть это наиболее распространенная среди населения России. В 2019 года (апрель 2019 г.) модальная зарплата в России составила 23,5 тыс. рублей (20,5 тыс. рублей после вычета налога)или менее 50% показателя средней зарплаты.
Отношение медианной и модальной зарплаты к средней заработной плате в России в 2019 году (апрель 2019 г.) Источник: расчет автора по данным Росстат
Уровень модальной заработной платы равен 2 прожиточным минимумам. Это свидетельствует о том, что значительная часть работающего населения живет в бедности, вынуждена экономить на базовых потребительских товарах и не имеет возможности накапливать деньги.
Распределение работников по заработной плате
Около 20% работающих россиян в 2019 году имели заработную плату менее 20 тыс рублей (17,4 тыс. после вычета налога), а средний уровень заработной платы (47,7 тыс. руб) недостижим для 70% работников.
Более 100 тыс. рублей в месяц зарабатывают только 7% населения России, которых можно отнести к среднему классу и выше (исключительно по финансовому критерию, не беря во внимание прочие факторы).
Более 100 тыс. рублей в месяц зарабатывают только 7% населения России, которых можно отнести к среднему классу и выше (исключительно по финансовому критерию, не беря во внимание прочие факторы).
Распределение численности работников по заработной плате (тыс. руб в месяц) в 2019 году (апрель 2019 г.) Источник: расчет автора по данным Росстат
Почему 70% людей зарабатывают меньше средней зарплаты?
Даже незначительная доля высокооплачиваемых работников на фоне низких зарплат у большой части населения способны приводить к таким статистическим перекосам. Рассмотрим пример, который наглядно иллюстрирует эту статистическую особенность. В компании трудится 10 работников — 5 человек имеют зарплату 20 тыс. рублей, 4 человека — 30 тыс. рублей и 1 человек — 200 тыс. рублей. Средняя зарплата у сотрудников компании составит 42 тыс. рублей, медианный уровень — 25 тыс. рублей, а модальный (самый распространённый) — 20 тыс. рублей.
На основе данных по распределению заработных плат в России и приведённого примера видно, что медианный или модальный показатели зарплат точнее характеризуют реальный уровень благосостояния населения, нежели средняя заработная плата.
Детализация по средней, медианной и модальной зарплатам приводится для крупных и средних предприятий (для отработавших полный апрель 2019 года сотрудников) без учета малых компаний и индивидуальных предпринимателей. Но средняя зарплата по указанной выборке близка к обобщенному показателя по всем организациям в России — 47,5 тыс руб в месяц (против 47,7 тыс руб в месяц по крупным и средним компаниям), что позволяет применять значения медианной и модальной зарплат на всех занятых в России.
На основе данных по распределению заработных плат в России и приведённого примера видно, что медианный или модальный показатели зарплат точнее характеризуют реальный уровень благосостояния населения, нежели средняя заработная плата.
Детализация по средней, медианной и модальной зарплатам приводится для крупных и средних предприятий (для отработавших полный апрель 2019 года сотрудников) без учета малых компаний и индивидуальных предпринимателей. Но средняя зарплата по указанной выборке близка к обобщенному показателя по всем организациям в России — 47,5 тыс руб в месяц (против 47,7 тыс руб в месяц по крупным и средним компаниям), что позволяет применять значения медианной и модальной зарплат на всех занятых в России.
Источник:
Авторский пост
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А посыл поста таков "россияне! надевайте кастрюли, выходите на Кр.Площадь, и сделайте как у нас, чтобы вообще жрать нех*й было, чтобы мы шумеры великие могли по злорадствовать"))
Кто не понимает кто и зачем такие посты делает, то слепец, жертва пиндоской и укропской пропаганды)
И да,отсюда идёт вопрос касаемо пенсий....Чем ниже официалка,тем ниже пенсия,если у вас будет по мималке,то и пенсия будет социальной,т.е минимальной....
Средняя,реальная зарплата в России как минимум в 2 раза выше,чем публикует росстат,весь остальной п%здёшь от либерастов.
Смотри свою картинку - попутное движение. Внизу слева 9ка, средний ряд - ларгус, шоха, 10-ка.
Встречка, средний ряд - 8-ка, слева чуть дальше шоха.
Так что зрение надо бы проверить. )))
Да и в среднем звене зачастую само образование гораздо менее важно, чем знакомства которые ты получил во время учебы.