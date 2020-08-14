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Больше половины россиян поддержали идею Медведева усложнить жизнь мигрантам

Больше половины россиян поддержали идею Медведева усложнить жизнь мигрантам (4 фото)

Автор:
14 августа 2020 14:36
Сообщество : Жить в России
Метки: визы   медведев   мигранты   опрос   работа   ужесточение   
7484
4

Большинство граждан совсем не против, чтобы для гастарбайтеров ужесточили правила выдачи рабочих виз.

Источник:

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Метки: визы   медведев   мигранты   опрос   работа   ужесточение   
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125  комментариев
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2k
Sanar 13 часов назад
Ну димон занялся делом это всё меняет, мигрантов меньше не станет но что то точно подорожает, чувак то стабильный.
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−83
vasya 42 минуты назад
п.и.д.а.р.ь.ё опять минусит
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−83
vasya 2 часа назад
эти обезьяны дожны содержаться в клетках или пусть у.е.б.ы.в.а.ю.т н.а.х.у.й, овцеё.б.ы
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225
Rabie Liz 2 часа назад
Ну может посмотрел он на Омерику и задумался наконец... Вообще, меньше этих не становится с каждым годом, в Москве бл везде куда не глянь
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14k
КешаИванов 3 часа назад
О! Окна Овертона попёрли. Задвиньте его нахрен обратно, пока годовую инфляцию в 25% не увидит.
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4k
Михаил 5 часов назад
Как ни приедешь на работу, под окнами куча узбеков возле ихнего посольства, а чуть поодаль консульства. Кричат, толпятся.. Такое впечатление, что попал в Ташкент посреди центра Москвы.
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1k
emporio_ss 5 часов назад
Всё просто сделать им всем обязательным экзамены русского! И вся черната (не про цвета) останется дома))) даже в Грузию, Армению, Киргизию не будут эмигрировать, непонятно откуда они берутся и кто таких красивых привозит? Такими темпами Грузины, Армяне и другие станут как две капли воды похожими на арабов из африки.
Ссылка coub.com
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0
R1 5 часов назад
Только вот на фото Медведев в татарской тюбетейке...
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318
20 cm 5 часов назад
ребята - зарплаты работяг на стройках - от 60к( и то за 2000 в день - цен таких уже нет... минимум 2500, соответственно те же 60к но с выходными), с жильем,одеждой,страховкой и питанием...
за 60к - работа не требует навыков, просто постоянно в дерьме. пыль/грязь/жара/холод/слякоть. ясен пень все патентные едут на заработки.
но знаете почему там так много приезжих, и почему работодатель предпочитает нанимать их(да они тупые,да им надо проговаривать все их действия от "а до я") но они не пьют! на них можно рассчитывать как на боевые единицы! можно что то планировать!рассчитывать сроки! - с нашими же, без бугров-церберов каши не сваришь.
получили денег - надо погулять, ведь работали же!
а с похмелья производительность падает в разы, качество - вообще отсутствует, а некоторые начинаю пить 2-3-4-5 дней подряд...
Ясен пень, работодатель выбирает киргизов.
Белорусы денег просят - но они все прям профи, или стремятся ими быть.
а так я сам видел состав Русских работяг... все - нахрен, как воспитатель в детском саду, или люлей навешивать.
хотя мужики со стажем лет по 30...
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4k
Bhaal 5 часов назад
Поддержим Димона в этом правильном начинании.
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566
Go 6 часов назад
Усложнить?
Да гнать их в три шеи! И не только киргизов, узбеков и таджиков, но и айзеров, армяшек, грузин - всю неблагодарную нечесть!
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7k
Prostovopros 6 часов назад
Рабочие мигранты либо есть, либо их вооще нет. А уж коли запустили - то процесс уже необратимо пойдёт по пути их увеличения, как караси в пруду - проверено в многих странах. Так-что Дима опять пукнул в лужу.
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273
zu4ara 6 часов назад
Больше половины россиян поддержали идею Медведева усложнить жизнь мигрантам
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2k
Кистень zu4ara 6 часов назад
Сами себя выбрали! Что не понятно?
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273
zu4ara Кистень 6 часов назад
да тихо ты...
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5k
Сгусток позитива 6 часов назад
гнать ЧЕРНЫХ НА КУЙ!!!!!!!!!!! сидите у себя хачьё
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1k
zenon 7 часов назад
Хотят из москвичей сделать расу господ, что бы было, как в древнем Риме. Именно вот такая политика и взятки прикончили древний Рим.
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16k
ПаганецЪ 7 часов назад
Сделать бы простую вещь - фирма, принимающая на работу гастарбайтеров, и таким образом лишающая соотечественников рабочих мест, платит повышенные налоги.
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1k
Gusev 7 часов назад
Коренные москвички с работы едут.
Коренные москвички с работы едут.
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480
Ринат Gusev 7 часов назад
Самое интересное киргизов,узбеков в США считают русскими ,сейчас молодежь упорно учит английский
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18k
Валерий 8 часов назад
Подумать только, какая неожиданность!!!!
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4k
Сергей 8 часов назад
А кто знает чем занимается айфончик и ко?какие функции выполняет?а то я слышал его шобла нам очень дорого обходится.
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4k
Сергей 8 часов назад
Вова2% не одобрит,ему больше чурок надо,он таким образом с демографией борется.или с россиянами.
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4
кеша 8 часов назад
Ждут Мальдивы нас, Лондон и Пхукет, вы держитесь там, просто денег нет! Хоррошего вам настроения! Хорошего вам настроения! Вы держитесь там, просто денег нет!
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4k
Echo кеша 6 часов назад
у кого денег нет ?
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