Больше половины россиян поддержали идею Медведева усложнить жизнь мигрантам

Исследование также показало, что люди старше 45 лет чаще молодежи (до 24 лет) выступают за усложнение жизни мигрантам (65% и 42% соответственно). Также более склонны к поддержанию этой инициативы граждане, чей доход составляет более 80 тысяч рублей в месяц - 67%. Немного "толерантнее" оказались люди с более скромным заработком (менее 30 тысяч рублей в месяц) - только 50% поддержали инициативу.