Больше половины россиян поддержали идею Медведева усложнить жизнь мигрантам

Большинство граждан совсем не против, чтобы для гастарбайтеров ужесточили правила выдачи рабочих виз.
Больше половины россиян (59%) считают, что необходимо ужесточить правила выдачи рабочих виз иностранным гражданам. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного исследовательским центром сервиса по поиску работы Superjob.
Ранее заместитель Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что возможно процедуру предоставления мигрантам прав на работу в скором времени усложнят. По словам чиновника, речь идет о том, чтобы мигрантам давали такое право только в случае, "если от работодателя получено недвусмысленное подтверждение его трудоустройства".
Только 15% респондентов отнеслись к озвученной инициативе отрицательно, следует из опроса. А каждый четвертый (26%) затруднился ответить на вопрос. При этом мужчины чаще женщин выражали одобрение предложенных мер по ужесточению правил выдачи рабочих виз (65% и 53% соответственно).
Исследование также показало, что люди старше 45 лет чаще молодежи (до 24 лет) выступают за усложнение жизни мигрантам (65% и 42% соответственно). Также более склонны к поддержанию этой инициативы граждане, чей доход составляет более 80 тысяч рублей в месяц - 67%. Немного "толерантнее" оказались люди с более скромным заработком (менее 30 тысяч рублей в месяц) - только 50% поддержали инициативу.
Опрос проводился с 6 по 8 августа 2020 года в 338 населенных пунктах во всех регионах России. В нем приняли участие более 1,6 тысячи экономически активных граждан старше 18 лет.
Источник:
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за 60к - работа не требует навыков, просто постоянно в дерьме. пыль/грязь/жара/холод/слякоть. ясен пень все патентные едут на заработки.
но знаете почему там так много приезжих, и почему работодатель предпочитает нанимать их(да они тупые,да им надо проговаривать все их действия от "а до я") но они не пьют! на них можно рассчитывать как на боевые единицы! можно что то планировать!рассчитывать сроки! - с нашими же, без бугров-церберов каши не сваришь.
получили денег - надо погулять, ведь работали же!
а с похмелья производительность падает в разы, качество - вообще отсутствует, а некоторые начинаю пить 2-3-4-5 дней подряд...
Ясен пень, работодатель выбирает киргизов.
Белорусы денег просят - но они все прям профи, или стремятся ими быть.
а так я сам видел состав Русских работяг... все - нахрен, как воспитатель в детском саду, или люлей навешивать.
хотя мужики со стажем лет по 30...