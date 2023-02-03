Кто такие мокша и почему так называют русских

Мокша и эрзя - два народа, населяющих Мордовию. Друг от друга они отделились примерно 1,5 тысячи лет назад. Сейчас у них сильно отличается язык, обряды и вера: у эрзя даже встречаются язычники, а среди мокша есть лютеране.

Мокша населяли лесостепи, а эрзя - строго леса. Они отличались и внешне: мокша были ниже ростом и с более тёмными волосами.