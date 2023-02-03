Кто такие мокша и почему так называют русских

Это случилось из-за одного интересного историка. А сейчас разберёмся, почему он не прав.
Мокша и эрзя - два народа, населяющих Мордовию. Друг от друга они отделились примерно 1,5 тысячи лет назад. Сейчас у них сильно отличается язык, обряды и вера: у эрзя даже встречаются язычники, а среди мокша есть лютеране.
Мокша населяли лесостепи, а эрзя - строго леса. Они отличались и внешне: мокша были ниже ростом и с более тёмными волосами.
Во времена советской власти их соединили в одну народность - мордовцы или мордва. А сейчас мокша населяют запад Мордовии и соседние регионы, вплоть до Пензенской и Оренбургской области.
О возникновении слова “мокша” есть разные версии: от индоевропейского “мокрый” - потому что жили у большой воды, до финского jokki “река”.
Европейские путешественники писали о мокшанах с XI века. Когда они стали сотрудничать с Владимиро-Суздальской Русью, то появились и в славянских летописях.
Мокша - угро-финский народ с умеренным славянским влиянием. Понятно, что были смешанные браки, но считать всех русских мокшанами - это на уровне бреда. В сферу влияния Руси они попали в XVI веке, когда Иван Грозный присоединил Казанское ханство. Ему подчинялись мокшане, поэтому они автоматически стали частью царства Ивана IV.
Среди известных россиян тоже есть мокша. Это Александр Овечкин - у него мама мокша, Олег Москаев - мокша по отцу, и Светлана Хоркина - она чистокровная мокша.
Так откуда взялся миф, что все русские - это мокша?
“Утку” запустил автор Владимир Билинский в книге «Страна Моксель, или открытие Великороссии». В ней он упорно отстаивает мысль, что всю центральную Россию населяют финно-угорские племена, потомки мокши. А русские они только по названию, потому что “истинные” славяне населяют соседнюю республику, а вовсе не Россию.
Эту “мощную” теорию он построил на сохранившихся записях Гильома де Рубрука, монаха, которого в XIII веке отправили к монголам с дипмиссией. И те рассказали святому отцу о племени “Моксель”, живущему в лесах. Собственно, это всё. Вот из этого-то Билинский и развил мысль о том, что позже мокша заселили большую часть современной России. Оспаривать это - примерно как доказывать ошибочность пассажей академика Фоменко. Достаточно взять финно-угорскую гаплогруппу - N1. У россиян она есть, но только у 14% населения: тех самых мокша и породнившихся с ними славян.
И все теория Билинского сразу рассыпается, несмотря на его увесистый “научный” труд.
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