Упитанной рэперше не понравилось, что таксист отказался её везти

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Таксист отказал 220-килограммовой рэперше Данк Демос в поездке. Мужчина переживал, что с машиной может что-то произойти в дороге.
Женщина оказалась не из тех, кто проглатывает обиды. Она тут же накатала многомиллионный иск против агрегатор такси Lyft за дискриминацию.
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Я думаю там у них все прописано вплоть до - не совать пальцы в прикуриватель.
220кг - это ЖЫРНЫЙ ТЮЛЕНЬ.
з.ы. а с машиной ничего бы не случилось. даже Матиз 400кг везёт.
у тебя что, мотоколяска?