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Упитанной рэперше не понравилось, что таксист отказался её везти

Упитанной рэперше не понравилось, что таксист отказался её везти

Автор:
29 января 2025 07:17
Сообщество : Таксисты
Метки: Видео   Такси   Таксист   лишний вес   рэперша   толстая   
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Таксист отказал 220-килограммовой рэперше Данк Демос в поездке. Мужчина переживал, что с машиной может что-то произойти в дороге.

Женщина оказалась не из тех, кто проглатывает обиды. Она тут же накатала многомиллионный иск против агрегатор такси Lyft за дискриминацию.

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Метки: Видео   Такси   Таксист   лишний вес   рэперша   толстая   
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16  комментариев
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42k
Александр Час назад
Таксист не за машину скорее всего боялся. А вдруг она не позавтракала? Или еще хуже, вдруг творчество свое исполнять в дороге начнет?
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30k
Alex 2 минуты назад
Ну и свинья
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2k
Медвежопок 13 минут назад
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16k
Artem 16 минут назад
Конечно, все вокруг виноваты, что она жирная реперша...
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13k
Отвратительный Мужик 19 минут назад
Жирная, тупая сука отойди от машины пока я тебе копилку не пробил.
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71
Женёк Романенко 19 минут назад
А агрегатор то тут причём, отказал же водитель, машина его.
Я думаю там у них все прописано вплоть до - не совать пальцы в прикуриватель.
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45k
Example 6.2.6 21 минуту назад
На сердечный приступ она тоже в суд подаст? :)
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37k
AzuveR Полчаса назад
Я бы тоже за машину переживал.
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3k
Волк Полчаса назад
Новость которую мы заслуживаем - две фотки и два предложения
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13k
Ужас, летящий на крыльях ночи 50 минут назад
да она ему рэп свой читать пыталась. не в весе дело.
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7k
hhwost 55 минут назад
"упитанная женщина" - это 70-90кг.
220кг - это ЖЫРНЫЙ ТЮЛЕНЬ.

з.ы. а с машиной ничего бы не случилось. даже Матиз 400кг везёт.
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 4277 постов (4189 в горячем)

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