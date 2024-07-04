Обнаружена главная причина игровой зависимости

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Замечали за собой зависимость от игр? Тогда самое время посмотреть на свою спину. Вероятнее всего там находится геймерский паук, который мешает вам нормально жить.
Лица геймеров-арахнофобов и представлять не нужно...
Лица геймеров-арахнофобов и представлять не нужно
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