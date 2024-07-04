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Сообщество Игромир 621 пост • 310 подписчиков подписаться
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Обнаружена главная причина игровой зависимости

Обнаружена главная причина игровой зависимости

Автор:
04 июля 2024 11:19
Сообщество : Игромир
Метки: Видео   Юмор   геймерский паук   зависимость от игр   люди   умора   шизантая   
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Замечали за собой зависимость от игр? Тогда самое время посмотреть на свою спину. Вероятнее всего там находится геймерский паук, который мешает вам нормально жить.

Лица геймеров-арахнофобов и представлять не нужно...

Лица геймеров-арахнофобов и представлять не нужно

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Метки: Видео   Юмор   геймерский паук   зависимость от игр   люди   умора   шизантая   
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8k
Отвратительный Мужик 57 минут назад
Мракобесы
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25k
MrGod 16 минут назад
Кто напишет в минздрав, ТП помощь нужна срочная.
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1k
DuckTales Полчаса назад
Мой меня покинул
, но я надеюсь что вернется
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16k
Владимир 40 минут назад
Ну если у геймеров паук, то у нее в голове походу огромные тараканы, которые ей сигналы посылают.
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6k
Кирилл 46 минут назад
Рано её из дурки выпустили
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9k
Тяжолый Орк Ест Детей 53 минуты назад
Обнаружена главная причина игровой зависимостиПосмотреть
Обнаружена главная причина игровой зависимости
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Infinite
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 2156 постов (2113 в горячем)

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