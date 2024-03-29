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Как некоторые люди меняются во время отношений

Как некоторые люди меняются во время отношений

Автор:
29 марта 2024 13:59
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Юмор   люди   отношения   пара   тогда и сейчас   
1461
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Фотографии молодой пары в 2017 и нынешнем году. Изменения впечатляют. Похоже, молодые люди стали хорошо зарабатывать и... кушать.

"Нет любви более искренней, чем любовь к еде..." Джордж Бернард Шоу.

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Метки: Видео   Юмор   люди   отношения   пара   тогда и сейчас   
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5  комментариев
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1k
MС Chungachanga Час назад
Любить это не значит смотреть друг на друга, любить значит вместе смотреть в одном направлении.
Антуан де Сент-Экзюпери
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27k
Sheir 18 минут назад
Она перестала не есть после шести, а он втягивать живот.
А на самом деле коварная и частая история в браке. Сам проходил вместе с женой её.
Теперь уже почти 4 года 3-4 раза в неделю-спортзал.
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4k
RaiJu 18 минут назад
Главное что они вместе
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0
Timofeys Час назад
Дай Бог счастья и .... котлет!
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14k
Владимир Час назад
Видимо карантин ковидный сказался.
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3617 постов (3572 в горячем)

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