Как некоторые люди меняются во время отношений

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Фотографии молодой пары в 2017 и нынешнем году. Изменения впечатляют. Похоже, молодые люди стали хорошо зарабатывать и... кушать.
"Нет любви более искренней, чем любовь к еде..." Джордж Бернард Шоу.
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Антуан де Сент-Экзюпери
А на самом деле коварная и частая история в браке. Сам проходил вместе с женой её.
Теперь уже почти 4 года 3-4 раза в неделю-спортзал.