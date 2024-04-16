Мужчина случайно увидел своё будущее

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Что плохого может случиться от нескольких шотов или бутылок пива в пятницу вечером в компании друзей? Всегда есть риск уйти во все тяжкие и как следует загулять. Однако этот мужчина, похоже, обладает даром предвидения. Этот навык позволяет ему оценить возможные последствия и отказаться от алкогольных напитков.
Пожалуй, не сегодня.
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Если так рассуждать, то можно и с голода помереть.
Радоваться нужно жизни!