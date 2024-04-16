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Мужчина случайно увидел своё будущее

Мужчина случайно увидел своё будущее

Автор:
16 апреля 2024 08:50
Сообщество : Юмор
Метки: Веселые   Видео   Прикол   Юмор   будущее   выходные   люди   пьяные   пятница   
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Что плохого может случиться от нескольких шотов или бутылок пива в пятницу вечером в компании друзей? Всегда есть риск уйти во все тяжкие и как следует загулять. Однако этот мужчина, похоже, обладает даром предвидения. Этот навык позволяет ему оценить возможные последствия и отказаться от алкогольных напитков.

Пожалуй, не сегодня.

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Метки: Веселые   Видео   Прикол   Юмор   будущее   выходные   люди   пьяные   пятница   
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8  комментариев
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Teodor Час назад
Какое там предвидение, просто некоторым нельзя пить - башню сносит. Как говорится, выпил свой литр так и сиди спокойно, но напиваться то зачем..?
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Timofeys 56 минут назад
А что плохого может случиться от хорошего бутерброда?
Если так рассуждать, то можно и с голода помереть.
Радоваться нужно жизни!
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14k
motorocker Час назад
Второй подбородок прёт, какое ему пиво нах?
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3222 поста (3156 в горячем)

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