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У многих людей есть такой знакомый

У многих людей есть такой знакомый

Автор:
14 мая 2024 12:56
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   Юмор   друг   знакомый   люди   
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Типичный приятель или родственник, который во время беседы ненамеренно сталкивает вас с дорожки или тропы. Узнали кого-то из знакомых?

Юмористическое, но при этом жизненное для многих видео.

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Метки: Видео   Прикол   Юмор   друг   знакомый   люди   
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6  комментариев
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5k
Василий Афиногенов Час назад
у меня два таких знакомых_)
Тупой и еще Тупее(ч.2)
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1k
liveevil 41 минуту назад
С*ка, до слёз

Куча таких уникумов было в детстве.
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438
Dima 44 минуты назад
я хрен знает как у остальных, но я первый раз вижу таких клоунов. Два добо№ба!
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15k
Владимир 49 минут назад
Одна нога короче другой, вот и заносит
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13k
Б.Касторский Час назад
Да, узнал пару знакомых. Никогда не понимал, зачем нужен такой тесный физический контакт. Все эти прижимания и обнимания.
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mindflixx
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3000 постов (2936 в горячем)

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