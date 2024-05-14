У многих людей есть такой знакомый

1112
1
1
Типичный приятель или родственник, который во время беседы ненамеренно сталкивает вас с дорожки или тропы. Узнали кого-то из знакомых?
Юмористическое, но при этом жизненное для многих видео.
Источник:
Ссылки по теме:
- Мужчина случайно увидел своё будущее
- Женщина от страха несколько раз потеряла сознание на аттракционе
- Неожиданная методика кодирования
- Попытка красиво уронить трухлявое дерево
- Окончание купального сезона
Новости партнёров
реклама
Тупой и еще Тупее(ч.2)
Куча таких уникумов было в детстве.