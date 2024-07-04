Ветрогенератор в Германии, возле которого лучше не ходить

FISHKINET
Рожайте детей, будут вам льготы Рожайте детей, будут вам льготы Продавец китайской автокомпании BYD Denza попросил клиента не трогать руль и тормоз, чтобы показать великолепные возможности автопилота Продавец китайской автокомпании BYD Denza попросил клиента не... Коуч-бизнесменша пожаловалась в полицию на другую коуч-бизнесменшу, купив у той курсы за 5,5 млн Коуч-бизнесменша пожаловалась в полицию на другую... Процент мигрантов, не сдавших экзамен по русскому языку, внезапно вырос с 3% до 30% Процент мигрантов, не сдавших экзамен по русскому языку, внезапно... Просто гифки, всякие и&nbsp;разные Просто гифки, всякие и разные Мужчина спас пенсионера из-под колёс скоростного поезда Мужчина спас пенсионера из-под колёс скоростного поезда Девушка пришла в себя после комы и рассказала, как на самом деле выглядит Бог Девушка пришла в себя после комы и рассказала, как на самом деле... В Кабардино-Балкарии задержали семерых человек из-за создания шариатских патрулей В Кабардино-Балкарии задержали семерых человек из-за создания... В Москве курьер спас мальчика, которого незнакомец тащил за руку в кусты В Москве курьер спас мальчика, которого незнакомец тащил за руку в... Женщина напала на ютубера после того, как он снял ее на видео Женщина напала на ютубера после того, как он снял ее на видео Осколки истории : интересные и редкие фотографии⁠⁠ Осколки истории : интересные и редкие фотографии⁠⁠ 18 животных, у которых только вчера не было дома 18 животных, у которых только вчера не было дома Федерация бокса приостановила лицензию лиги Hardcore из-за экстремистского высказывания участника турнира Федерация бокса приостановила лицензию лиги Hardcore из-за... В Москве крановщик скончался прямо на рабочем месте и чтобы достать его из кабины, пришлось вызвать спасателей В Москве крановщик скончался прямо на рабочем месте и чтобы... "За смену с 9 до 21 получила 200 рублей": первая работа в подростковом возрасте "За смену с 9 до 21 получила 200 рублей": первая работа в... "Французский Экскалибур" исчез из скалы, где торчал в течение последних 1300 лет "Французский Экскалибур" исчез из скалы, где торчал в течение... Шалость не удалась: в Краснодаре 7-летний мальчик пописал на кнопки в лифте и застрял Шалость не удалась: в Краснодаре 7-летний мальчик пописал на... Не надо забывать о том, что на воде тоже имеются свои мотоциклисты Не надо забывать о том, что на воде тоже имеются свои мотоциклисты "Смотри, на спущенных колёсах будет газовать!": в Геленджике мужчины с ножами напали на туристов, повредили их машину и ограбили "Смотри, на спущенных колёсах будет газовать!": в Геленджике...
Главная > Видео
Ветрогенератор в Германии,&nbsp; возле которого лучше не ходить

Ветрогенератор в Германии, возле которого лучше не ходить

Автор:
04 июля 2024 07:59
Метки: Видео   Германия   в мире   ветрогенератор   лопасти   опасно   
1640
1
1

Автор видео из Германии нашел ветрогенератор, лопасти которого проходят довольно близко к земле.

Одно можно сказать точно. По ночам там лучше не гулять.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Видео   Германия   в мире   ветрогенератор   лопасти   опасно   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
pinbalist Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Daggers D. 4 минуты назад
На ограждении сэкономили, однако
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Пуриц Жорж 7 минут назад
В моём советском детстве мы бы точно нашли способ зацепиться
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Vladimir 8 минут назад
Ты туда не ходи. Ток в башка попадет, совсем умрешь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Сергей 9 минут назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
perekrestok Полчаса назад
В любом месте лучше не ходить в темноте если там нет освещения. Чтобы в этом убедиться даже не надо переться в горы к ветряку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
vasilykopkov Полчаса назад
Для особо одарённых забор же поставили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Teodor Час назад
Кретин какой-то - долго искал? Там и так ночью лучше не гулять - все ноги на камнях переломаешь...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3773 поста (3736 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

739004



Другие посты автора
Популярное
Девушка пришла в себя после комы и рассказала, как на самом деле выглядит Бог
Девушка пришла в себя после комы и рассказала, как на самом деле выглядит Бог
Уборщики Эвереста очищают гору от тел погибших альпинистов
Уборщики Эвереста очищают гору от тел погибших альпинистов
Набирающие популярность
Картинки со&nbsp;смыслом&nbsp;
Картинки со смыслом 
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Рожайте детей, будут вам льготы
Рожайте детей, будут вам льготы
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#Китай#факты#Юмор#интересное#полиция#Москва#Россия#запрет
#в мире#Прикол#забавно#кино#позитив#новости#дети#Реакция#конфликт#кошка
#люди#интересно#история#фильм#Ynews#кот#улыбнуло#собака#трейлер#маразм
Рожайте детей, будут вам льготы Рожайте детей, будут вам льготы Раздельный бюджет в Германии: как на это отреагируют русские Раздельный бюджет в Германии: как на это отреагируют русские Чего только не видели: шесть сестер побили мировой рекорд, прожив в общем 571 год Чего только не видели: шесть сестер побили мировой рекорд, прожив в общем 571 год Пожилая китаянка 20 лет использовала гранату как молоток Пожилая китаянка 20 лет использовала гранату как молоток Самые опасные железнодорожные маршруты Самые опасные железнодорожные маршруты Почти как в Суэцком канале: сухогруз из Латвии перекрыл реку в Великобритании Почти как в Суэцком канале: сухогруз из Латвии перекрыл реку в Великобритании

На что жалуетесь?

Вернуться