Ветрогенератор в Германии, возле которого лучше не ходить

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Автор видео из Германии нашел ветрогенератор, лопасти которого проходят довольно близко к земле.
Одно можно сказать точно. По ночам там лучше не гулять.
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