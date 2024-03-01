В Петербурге родители и болельщики схлестнулись в драке прямо во время хоккейного матча

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Ледовое «побоище» устроили отец хоккеиста и несовершеннолетние болельщики на матче «Заневский Молот» против «Флагмана». Инцидент можно было наблюдать буквально в прямом эфире — во время трансляции.
Потасовка развернулась на Первенстве Петербурга среди команд 2008 года рождения. По словам очевидцев, дрались в два захода — девушки на трибунах пытались вмешаться, но вышло не слишком удачно.
В итоге всех участников конфликта вывели на улицу, а обе команды получили санкции: два ближайших матча они будут играть без зрителей.
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