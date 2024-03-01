В Петербурге родители и болельщики схлестнулись в драке прямо во время хоккейного матча

Потасовка развернулась на Первенстве Петербурга среди команд 2008 года рождения. По словам очевидцев, дрались в два захода — девушки на трибунах пытались вмешаться, но вышло не слишком удачно.

В итоге всех участников конфликта вывели на улицу, а обе команды получили санкции: два ближайших матча они будут играть без зрителей.