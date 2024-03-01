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В Петербурге родители и болельщики схлестнулись в драке прямо во время хоккейного матча

В Петербурге родители и болельщики схлестнулись в драке прямо во время хоккейного матча

Автор:
01 марта 2024 10:22
Сообщество : Спорт
Метки: Болельщики   Видео   Петербург   Спорт   во время хоккейного матча   драка   конфликт   
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Ледовое «побоище» устроили отец хоккеиста и несовершеннолетние болельщики на матче «Заневский Молот» против «Флагмана». Инцидент можно было наблюдать буквально в прямом эфире — во время трансляции.

Потасовка развернулась на Первенстве Петербурга среди команд 2008 года рождения. По словам очевидцев, дрались в два захода — девушки на трибунах пытались вмешаться, но вышло не слишком удачно.


В итоге всех участников конфликта вывели на улицу, а обе команды получили санкции: два ближайших матча они будут играть без зрителей.

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Метки: Болельщики   Видео   Петербург   Спорт   во время хоккейного матча   драка   конфликт   
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3  комментария
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Отвратительный Мужик 2 часа назад
Устроили цирк, мудаки .
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fedding 21 секунду назад
Вот когда наши с канадцами дрались, в 87-м, вот тогда было зрелищно. А здесь та, детский лепет.
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Oleg 2 часа назад
Злые все стали .
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