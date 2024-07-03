Белорусские девушки-военные на репетиции парада в Минске

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Освежающие кадры с белорусскими девушками во время недавней генеральной репетиции военного парада. Погода конечно подвела, однако дождик настрой не испортит!
Сегодня, 3 июля в столице Белоруссии пройдет крупный военный парад. В этот день в 1944 году Минск был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Эта дата отмечается как День независимости Республики.
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