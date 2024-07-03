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Сообщество Жизнь в Беларуси 65 постов • 40 подписчиков подписаться
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Белорусские девушки-военные на репетиции парада в Минске

Белорусские девушки-военные на репетиции парада в Минске

Автор:
03 июля 2024 06:05
Сообщество : Жизнь в Беларуси
Метки: Беларусь   Белоруссия   Видео   Минск   девушки   парад   
1898
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Освежающие кадры с белорусскими девушками во время недавней генеральной репетиции военного парада. Погода конечно подвела, однако дождик настрой не испортит!

Сегодня, 3 июля в столице Белоруссии пройдет крупный военный парад. В этот день в 1944 году Минск был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Эта дата отмечается как День независимости Республики.

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Метки: Беларусь   Белоруссия   Видео   Минск   девушки   парад   
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11  комментариев
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244
Чубака 2 часа назад
Беларусь как всегда прекрасна!
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21k
Голос Вселенной 2 минуты назад
Поздравляем братский народ!
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12k
DumDum 10 минут назад
"Красивые девушки в мокрой одежде"
Приятно смотреть
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4k
Autumn2015 21 минуту назад
Встречались, что у нас уже каждая четвертая девушка выходит замуж за иностранца. Вот где находится заповедник невест :-)
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11k
Alex 21 минуту назад
Девки - огонь!
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19k
seller-k 53 минуты назад
-Ой, я мокрая до самой... В общем вам по пояс будет©
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15k
Ser 59 минут назад
ай и мАлАДцЫ! девоньки.....мурашки!
хм... у Сашико Лукашенко! ОГОНЬ! под дождём!
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892
Zmey8838 Час назад
А мордахи довольные у всех! Воспоминание на всю жизнь будет!
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12k
Доктор Час назад
Красавицы !
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1k
b_e_l_i_a_l 2 часа назад
Валькирии!
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13k
MPEG-8 2 часа назад
Девчули-красотули.
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3767 постов (3677 в горячем)

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