Белорусские девушки-военные на репетиции парада в Минске

Деду Байдену давно пора на пенсию

Пользователи сети затравили в соцсетях блондинку с медалями на параде Победы в Минске

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