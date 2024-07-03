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Освежающий душ для уток

Освежающий душ для уток

Автор:
03 июля 2024 07:30
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Реакция   душ   милота   птицы   распылитель   утка   
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Автор видео решила порадовать своих уток в жаркий день освежающим душем. Заодно женщина показала, какой из режимов садового пистолета-распылителя пернатые любят больше всего.

Пернатые наслаждаются водными процедурами.

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Метки: Видео   Реакция   душ   милота   птицы   распылитель   утка   
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1  комментарий
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Vladimir Полчаса назад
Непонятно какой душ им больше понравился. Клювы все время одинаковые.
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mindflixx
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3059 постов (3000 в горячем)

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