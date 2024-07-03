Освежающий душ для уток

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Автор видео решила порадовать своих уток в жаркий день освежающим душем. Заодно женщина показала, какой из режимов садового пистолета-распылителя пернатые любят больше всего.
Пернатые наслаждаются водными процедурами.
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