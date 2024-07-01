Как выглядит американский футбол на льду

Немецкие телевизионщики решили переместить американский футбол на лед, и результат получился просто великолепным. Гибрид двух видов спорта (американского футбола и хоккея) заставил игроков балансировать между нелепыми тачдаунами и не менее нелепыми сальто, что вызвало бурю положительных эмоций у зрителей и пользователей социальных сетей.

Представьте себе — громилы в защитном снаряжении, скользящие по арене как неуклюжие пингвины. Вместо газона — каток, а вместо жестких столкновений — эффектные падения на пятую точку.