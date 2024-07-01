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Как выглядит американский футбол на льду

Как выглядит американский футбол на льду

Автор:
01 июля 2024 06:54
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Германия   Прикол   Спорт   Юмор   американский футбол   хоккей   
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Весёлую комбинацию из двух видов спорта (американского футбола и хоккея) показали в Германии. Забаву оценили как спортсмены, так и зрители.

Немецкие телевизионщики решили переместить американский футбол на лед, и результат получился просто великолепным. Гибрид двух видов спорта (американского футбола и хоккея) заставил игроков балансировать между нелепыми тачдаунами и не менее нелепыми сальто, что вызвало бурю положительных эмоций у зрителей и пользователей социальных сетей.

Представьте себе — громилы в защитном снаряжении, скользящие по арене как неуклюжие пингвины. Вместо газона — каток, а вместо жестких столкновений — эффектные падения на пятую точку.

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Метки: Видео   Германия   Прикол   Спорт   Юмор   американский футбол   хоккей   
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5  комментариев
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5k
Fishki_surfer Полчаса назад
Ждем бейсбол на лыжах.
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7k
Lexx 5 минут назад
А что там от хоккея? Лёд? Так он не только в хоккее есть. К тому же есть и хоккей на траве. Вот если бы они друг друга клюшками лупили, это другое дело.
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17k
Типа граф 5 минут назад
Весело
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9k
Харон ( Χάρων) 17 минут назад
Но судьи на коньках...
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53
Denis 50 минут назад
А мисье знает толк в извращения.
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3741 пост (3708 в горячем)

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