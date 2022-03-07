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Сообщество Животные 11712 постов • 1300 подписчиков подписаться
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Эпичный спуск парнокопытного экстремала со склона

Эпичный спуск парнокопытного экстремала со склона (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 марта 2022 08:32
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   прикол   серна   скорость   спуск   экстрим   
873
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Похожее на серну животное решило срезать путь и устроило себе скоростной спуск. Куда же оно так спешило?
Когда до закрытия магазина с алкогольными напитками остается 10 минут.

Источник:

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Метки: видео   животные   прикол   серна   скорость   спуск   экстрим   

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7  комментариев
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15k
Booka1a 2 часа назад
когда решил показать класс этим медленным лыжникам))
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Мария Коненкова 20 минут назад
Потому что может!
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10k
Джон Уик 2 часа назад
Когда за тобой снежный барс бежит и не так побежишь.
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9k
Клёст 2 часа назад
А от столкновения с вот таким ,,гонщиком,, альпинистов, лыжников, туристов там всяких страхуют?))
Или это ,,судьба такая,,?)
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11k
Denissg 2 часа назад
В туалет, наверное.
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26k
Dobry vojak Svejk Z 2 часа назад
Оно ещё и газку поддаёт на прямой ))
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1k
_Квантовый_Художник_ 2 часа назад
Москва-Воронеж.
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