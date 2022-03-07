Эпичный спуск парнокопытного экстремала со склона

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Похожее на серну животное решило срезать путь и устроило себе скоростной спуск. Куда же оно так спешило?
Когда до закрытия магазина с алкогольными напитками остается 10 минут.
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Или это ,,судьба такая,,?)