Собаки вмешались в конфликт дальнобойщиков

В Таиланде собаки заступились за своего хозяина, которого хотел побить другой водитель. Инцидент произошло после того, как один дальнобойщик "подрезал" другого.
На дороге произошёл неприятный инцидент, когда один водитель грузовика подрезал другого. И хотя аварии не произошло, началась перепалка, ведь один из незнакомцев решил выяснить с оппонентом отношения. Крики и ругань вполне могли бы перерасти в потасовку, а то и во что-нибудь похуже, но тут выяснилось, что шофёр, на которого орали, ехал с «группой поддержки».
Две собаки, похожие на питбулей, встали на защиту хозяина и облаяли незнакомца, после чего вся его агрессия сошла на нет.
Обсуждая этот случай, многие люди согласились с тем, что можно по-разному относиться к питбулям, но в данной ситуации их вмешательство оказалось весьма полезным.
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