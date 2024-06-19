Собаки вмешались в конфликт дальнобойщиков

На дороге произошёл неприятный инцидент, когда один водитель грузовика подрезал другого. И хотя аварии не произошло, началась перепалка, ведь один из незнакомцев решил выяснить с оппонентом отношения. Крики и ругань вполне могли бы перерасти в потасовку, а то и во что-нибудь похуже, но тут выяснилось, что шофёр, на которого орали, ехал с «группой поддержки».

Две собаки, похожие на питбулей, встали на защиту хозяина и облаяли незнакомца, после чего вся его агрессия сошла на нет.