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Сообщество Без кота и жизнь не та 2458 постов • 520 подписчиков подписаться
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Попытка изгнать пушистого демона

Попытка изгнать пушистого демона

Автор:
20 июня 2024 07:19
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   демон   животные   забавно   кот   кошка   
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Девушка запечатлела сеанс изгнания пушистого демона. Однако справиться с "потусторонней сущностью" оказалось непросто.

Порой наши котики превращаются из просто пушистых балбесов в настоящих демонов. И никакие методы не способны их успокоить. Тогда остается обращаться лишь к религии.

По крайней мере девушке из этого ролика, по-видимому, ничего больше не оставалось, кроме этого. Она достала заранее припасенное самодельное распятие (похоже, это уже не впервые) и начала обряд изгнания пушистого демона со своего шкафа. Но демон, похоже, уже настолько утомлен этим мероприятием, что сначала для приличия попсиховал, а потом начал зевать.

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Метки: Видео   демон   животные   забавно   кот   кошка   
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Slonyash 36 минут назад
Симпатичный какой!
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3752 поста (3715 в горячем)

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