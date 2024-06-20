Попытка изгнать пушистого демона

Порой наши котики превращаются из просто пушистых балбесов в настоящих демонов. И никакие методы не способны их успокоить. Тогда остается обращаться лишь к религии.

По крайней мере девушке из этого ролика, по-видимому, ничего больше не оставалось, кроме этого. Она достала заранее припасенное самодельное распятие (похоже, это уже не впервые) и начала обряд изгнания пушистого демона со своего шкафа. Но демон, похоже, уже настолько утомлен этим мероприятием, что сначала для приличия попсиховал, а потом начал зевать.