Вулканическая лава уничтожила шоссе

817
1
1
Главная дорога, ведущая в исландский город Гриндавик непроходима после недавнего извержения вулкана, а местность на несколько километров покрыта лавой.
Выглядит, конечно, очень эпично. Природа, единственная, кто не подчиняется человеку.
Извержение, начавшееся в конце мая, стало уже пятым за последние полгода.
Предыдущие извержения разрушили часть жилых домов и уничтожили инфраструктуру, оставив некоторые дороги непригодными для использования. Местные власти и спасательные службы работают над устранением последствий стихии, однако восстановление может занять немало времени.
Источник:
Ссылки по теме:
- Крутой Дрифт на Toyota Supra
- ШОК! Симферопольская дорога в ад! Обвал нового моста в Симферополе.
- Он просто снимал на видео дерево... Как внезапно стая птиц начала делать ВОТ ЭТО!
- Стая скворцов устраивает невероятные танцы в небе
- Невероятные волны в облаках
Новости партнёров
реклама