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Вулканическая лава уничтожила шоссе

Вулканическая лава уничтожила шоссе

Автор:
17 июня 2024 09:14
Сообщество : ФотоМир
Метки: Видео   Вулканическая лава   красиво   природа   страшно   удивительно   шоссе   
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Главная дорога, ведущая в исландский город Гриндавик непроходима после недавнего извержения вулкана, а местность на несколько километров покрыта лавой.

Выглядит, конечно, очень эпично. Природа, единственная, кто не подчиняется человеку.

Извержение, начавшееся в конце мая, стало уже пятым за последние полгода.

Предыдущие извержения разрушили часть жилых домов и уничтожили инфраструктуру, оставив некоторые дороги непригодными для использования. Местные власти и спасательные службы работают над устранением последствий стихии, однако восстановление может занять немало времени.

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Метки: Видео   Вулканическая лава   красиво   природа   страшно   удивительно   шоссе   
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2  комментария
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40k
Dobry vojak Svejk 49 минут назад
Они там не скучают...
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32k
Serg2001 7 минут назад
Почему не указали что за вукан? Легко же запомнить - Фаградальсфьядль!..)
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Alorous
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3499 постов (3196 в горячем)

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