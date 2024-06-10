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Вращающийся винный бокал

Вращающийся винный бокал

Автор:
10 июня 2024 07:14
Метки: Видео   бокал   в мире   винный бокал   вино   интересно   
764
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Далеко не самая полезная, но впечатляющая вещь — вращающийся бокал для вина.

Каждый год умельцы со всего света предоставляют нам самые различные новые устройства. И это касается не только передовых технологий, но и обычных бытовых предметов. Например, бокала для вина. С помощью него можно проделывать различные фокусы и не беспокоится за содержимое.

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Метки: Видео   бокал   в мире   винный бокал   вино   интересно   
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Себастьян Перейра
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