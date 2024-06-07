Компьютер с системой охлаждения на молочном коктейле

Современные технологии неустанно идут вперед семимильными шагами, поэтому людей, которые следят за техническими новинками сложно чем-то удивить. Но компьютер из видео, представленный на выставке в Тайване, способен это сделать, ведь у него крайне необычная система охлаждения.

Вместо воды в системе охлаждения этого компьютера используется молочный коктейль. Кажется, будто компьютер, помимо основных функций, может делать еще и мягкое мороженое.