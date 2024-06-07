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Компьютер с системой охлаждения на молочном коктейле

Компьютер с системой охлаждения на молочном коктейле

Автор:
07 июня 2024 07:14
Метки: Видео   Прикол   Тайвань   в мире   компьютер   молочный коктейль   
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на выставке в Тайване представили компьютер с системой охлаждения на молочном коктейле. Неизвестно, насколько эффективна такая жидкость для охлаждения, но сама система выглядит эффектно.

Современные технологии неустанно идут вперед семимильными шагами, поэтому людей, которые следят за техническими новинками сложно чем-то удивить. Но компьютер из видео, представленный на выставке в Тайване, способен это сделать, ведь у него крайне необычная система охлаждения.

Вместо воды в системе охлаждения этого компьютера используется молочный коктейль. Кажется, будто компьютер, помимо основных функций, может делать еще и мягкое мороженое.

Источник:

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Метки: Видео   Прикол   Тайвань   в мире   компьютер   молочный коктейль   
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1  комментарий
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Бывалый Трус 56 минут назад
А на пиве ничего нет?
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Себастьян Перейра
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