Мужчина покормил медведя чебуреком

В Амурской области пожарный угостил молодого медведя чебуреком. Косолапый хищник подошел к машине огнеборцев.
Отмечается, что видео снял инструктор десантно-пожарной команды Якутского авиаотделения Федеральной Авиалесоохраны Алексей Горбов, когда возвращался после тушения лесного пожара в Амурской области.
На кадрах маленький мишка спокойно подходит к машине. Один из огнеборцев решает порадовать косолапого и протягивает ему чебурек. Животное не отказывается от угощения, аккуратно берет съестное и убегает на обочину. Там уже с аппетитом съедает лакомство.
Напомним, по словам охотоведов, подходить к диким животным не стоит. При встрече с лесными обитателями в населенных пунктах или при возникновении конфликтных ситуаций можно обращаться в управление по охране животного мира Амурской области.
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