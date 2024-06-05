Мужчина покормил медведя чебуреком

Отмечается, что видео снял инструктор десантно-пожарной команды Якутского авиаотделения Федеральной Авиалесоохраны Алексей Горбов, когда возвращался после тушения лесного пожара в Амурской области.



На кадрах маленький мишка спокойно подходит к машине. Один из огнеборцев решает порадовать косолапого и протягивает ему чебурек. Животное не отказывается от угощения, аккуратно берет съестное и убегает на обочину. Там уже с аппетитом съедает лакомство.



Напомним, по словам охотоведов, подходить к диким животным не стоит. При встрече с лесными обитателями в населенных пунктах или при возникновении конфликтных ситуаций можно обращаться в управление по охране животного мира Амурской области.