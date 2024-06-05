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Мужчина покормил медведя чебуреком

Мужчина покормил медведя чебуреком

Автор:
05 июня 2024 11:12
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Медведь   животные   милота   покрмили   у дороги   чебурек   
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В Амурской области пожарный угостил молодого медведя чебуреком. Косолапый хищник подошел к машине огнеборцев.

Отмечается, что видео снял инструктор десантно-пожарной команды Якутского авиаотделения Федеральной Авиалесоохраны Алексей Горбов, когда возвращался после тушения лесного пожара в Амурской области.

На кадрах маленький мишка спокойно подходит к машине. Один из огнеборцев решает порадовать косолапого и протягивает ему чебурек. Животное не отказывается от угощения, аккуратно берет съестное и убегает на обочину. Там уже с аппетитом съедает лакомство.

Напомним, по словам охотоведов, подходить к диким животным не стоит. При встрече с лесными обитателями в населенных пунктах или при возникновении конфликтных ситуаций можно обращаться в управление по охране животного мира Амурской области.

Источник:

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Метки: Видео   Медведь   животные   милота   покрмили   у дороги   чебурек   
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7  комментариев
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8k
pinbalist 2 часа назад
С уважением отношусь к работе пожарных, но так делать не нужно.
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11k
Доктор 58 минут назад
Идиот ...
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31k
Serg2001 2 часа назад
А потом, когда этот мишка обнаглеет и будет уже с агрессией требовать халявную еду, его пристрелят. Спасибо тебе пожарный!
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Olxi
  • Дата регистрации: 14.09.2013
  • 3022 поста (2940 в горячем)

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