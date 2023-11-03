Пивная трагедия

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Мужчина оставил бутылки с пивом охлаждаться в морозилке и с разочарованием обнаружил, что напиток замерз и превратился в хмельную ледышку
Инцидент, который заставил плакать любителя пива и другой слабоалкогольной продукции.
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Иной раз в магазинек покупаю, а там такая же история: толи они его привозят в морозилках, толи сами хранят, как придётся, очень часто пиво "пустое" попадается.