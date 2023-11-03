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Пивная трагедия

Пивная трагедия

Автор:
03 ноября 2023 10:26
Сообщество : Юмор
Метки: Бутылка   Видео   Прикол   Юмор   морозильник   пиво   
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Мужчина оставил бутылки с пивом охлаждаться в морозилке и с разочарованием обнаружил, что напиток замерз и превратился в хмельную ледышку

Инцидент, который  заставил плакать любителя пива и другой слабоалкогольной продукции.

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Метки: Бутылка   Видео   Прикол   Юмор   морозильник   пиво   
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7  комментариев
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16k
Majul Час назад
Как такое можно в пятницу выкладывать )))
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57k
dima423 51 минуту назад
Это же сайт хорошего настроения! как такое можно тут выкладывать! Этому место в АдОк!))
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3k
kca-opa Час назад
В пластике надо было покупать, я как-то в морозилке забыл полторашку, тогда ещё по 1.5 литра были, утром всю квартиру облазил, ну нет нигде, и пустой нет, осенило, достал кусок льда, ничего, в тёплую воду положил, оттаяла бутылка, вроде, сильно хуже пиво не стало
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102
Александр kca-opa 12 минут назад
Я х.з., как может пиво остаться пивом после разморозки. Сколько раз подобное случалось, всегда пиво становилось "пустышкой", т.е. без градусов, как вода.
Иной раз в магазинек покупаю, а там такая же история: толи они его привозят в морозилках, толи сами хранят, как придётся, очень часто пиво "пустое" попадается.
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9k
krivsan Час назад
и в африке негры плачут
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28k
Lehoia Час назад
Если не учить физику в школе, то вся жизнь будет наполнена подобной херней.
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