Попытка кота поймать птицу

Даже изнеженные домашние котики порой проявляют себя как хорошие охотники, что сильно удивляет их хозяев. Однако одним котовладельцам не пришлось удивляться, когда они увидели этот ролик, записанный скрытой камерой, установленной в подсобке с инструментами.

На видео попал горе-охотник, который попытался поймать птицу, но с треском провалился. Пернатая успела улететь, а недовольный котофей, не успев вовремя затормозить, врезался в стену, на которой была установлена камера. Ну ничего. Может быть, в следующий раз повезет.