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Сообщество Без кота и жизнь не та 2407 постов • 517 подписчиков подписаться
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Попытка кота поймать птицу

Попытка кота поймать птицу

Автор:
28 мая 2024 07:25
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Реакция   животные   кот   кошка   птица   
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Домашний кот попытался поймать птицу, но немного не рассчитал. Питомец влетел в стену, на которой была установлена камера

Даже изнеженные домашние котики порой проявляют себя как хорошие охотники, что сильно удивляет их хозяев. Однако одним котовладельцам не пришлось удивляться, когда они увидели этот ролик, записанный скрытой камерой, установленной в подсобке с инструментами.

На видео попал горе-охотник, который попытался поймать птицу, но с треском провалился. Пернатая успела улететь, а недовольный котофей, не успев вовремя затормозить, врезался в стену, на которой была установлена камера. Ну ничего. Может быть, в следующий раз повезет.

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Метки: Видео   Реакция   животные   кот   кошка   птица   
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9k
Vladimir Час назад
Лошара домашняя

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23k
Слепой Пью 44 минуты назад
Мой сибиряк поймал синицу при открытой на проветривание створке - как, не знаю, видел только результат. Птиц в квартиру не залетал, выловлен был за окном.
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17k
Типа граф Час назад
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3724 поста (3678 в горячем)

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