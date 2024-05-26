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GPS-трекер и приключения кота

GPS-трекер и приключения кота

Автор:
26 мая 2024 11:08
Сообщество : Животные
Метки: gps-трекер   Видео   Юмор   животные   забавно   кот   милота   собака   
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Хозяин решил повесить GPS-трекер на своего кота, чтобы посмотреть, чем он занимается, пока хозяин гуляет с собакой.

Оказалось, что всё это время шерстяной-ниндзя кружит где-то поблизости, наворачивая круги и сопровождая их.


Когда вышел погулять со своим другом, у которого СДВГ (Синдром дефицита внимания и гиперактивности)

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Метки: gps-трекер   Видео   Юмор   животные   забавно   кот   милота   собака   
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1  комментарий
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6k
BirdTalk Полчаса назад
Расшифруйте СДВГ. Спасибо.
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Alorous
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3463 поста (3166 в горячем)

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