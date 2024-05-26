GPS-трекер и приключения кота

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Хозяин решил повесить GPS-трекер на своего кота, чтобы посмотреть, чем он занимается, пока хозяин гуляет с собакой.
Оказалось, что всё это время шерстяной-ниндзя кружит где-то поблизости, наворачивая круги и сопровождая их.
Когда вышел погулять со своим другом, у которого СДВГ (Синдром дефицита внимания и гиперактивности)
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