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Теплица "взлетела" вместе с дачницей

Теплица "взлетела" вместе с дачницей

Автор:
23 мая 2024 09:35
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Россия   ветер   дачница   инцидент   теплица   
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В Ярославской области дачница пережила один из самых страшных моментов своей жизни. Женщину унесло ветром вместе с теплицей.

В поселке Приволжский сильный порыв ветра поднял в небо теплицу в то время, когда там находилась женщина. За буйством стихии следили дети со спортивной площадки. Ветер швырнул теплицу в соседский огород. Дачница, к счастью,  отделалась ушибами. Она отказалась от госпитализации. 

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Метки: Видео   Россия   ветер   дачница   инцидент   теплица   
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1k
DuckTales 2 часа назад
Оператора номинировать на премию
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28
Hitriy Zhuk 20 минут назад
Взяли моду орать...
Ты или беги оттуда или беги на помощь.
Орать контрпродуктивно, да и хочется стукнуть по источнику шума.
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7k
мемфрид Полчаса назад
И смешно и страшно
Но! Реакция ребенка, искренняя вселяет в мое сердце надежду, что не всё поколение подрастающее потеряно. Ребенок искренне переживал, в то время как большинство ржали бы или просто матерились
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418
Влад 57 минут назад
А могла бы попасть к волшебнику Изумрудного города..
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mindflixx
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3020 постов (2955 в горячем)

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