Теплица "взлетела" вместе с дачницей

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В Ярославской области дачница пережила один из самых страшных моментов своей жизни. Женщину унесло ветром вместе с теплицей.
В поселке Приволжский сильный порыв ветра поднял в небо теплицу в то время, когда там находилась женщина. За буйством стихии следили дети со спортивной площадки. Ветер швырнул теплицу в соседский огород. Дачница, к счастью, отделалась ушибами. Она отказалась от госпитализации.
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Ты или беги оттуда или беги на помощь.
Орать контрпродуктивно, да и хочется стукнуть по источнику шума.
Но! Реакция ребенка, искренняя вселяет в мое сердце надежду, что не всё поколение подрастающее потеряно. Ребенок искренне переживал, в то время как большинство ржали бы или просто матерились