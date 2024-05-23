Теплица "взлетела" вместе с дачницей

В поселке Приволжский сильный порыв ветра поднял в небо теплицу в то время, когда там находилась женщина. За буйством стихии следили дети со спортивной площадки. Ветер швырнул теплицу в соседский огород. Дачница, к счастью, отделалась ушибами. Она отказалась от госпитализации.