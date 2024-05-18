Человек, которого боялся сам дьявол

Вы когда-нибудь слышали о британском генерал-лейтенанте Адриане Картон де Виаре? Он получил прозвище "Неубиваемый Солдат" и вошел в историю, как человек, который буквально олицетворял собой "войну". Биография у него действительно... кинематографическая. Странно, что о нем еще не сняли исторический боевик.