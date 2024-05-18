Человек, которого боялся сам дьявол

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Вы когда-нибудь слышали о британском генерал-лейтенанте Адриане Картон де Виаре? Он получил прозвище "Неубиваемый Солдат" и вошел в историю, как человек, который буквально олицетворял собой "войну". Биография у него действительно... кинематографическая. Странно, что о нем еще не сняли исторический боевик.
Адриан Картон де Виар попал в историю как человек, который обожал войну. Он участвовал в колониальных войнах в Африке, сражался на фронтах Первой и Второй мировых, падал из поезда, дважды попадал в авиакатастрофы, лишился руки, глаза и уха и стал личным представителем Черчилля.
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