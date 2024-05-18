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Человек, которого боялся сам дьявол

Человек, которого боялся сам дьявол

Автор:
18 мая 2024 09:39
Сообщество : Исторические факты
Метки: Адриан Картон де Виарт   Видео   Неубиваемый Солдат   война   интересно   удивительно   факт   
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Вы когда-нибудь слышали о британском генерал-лейтенанте Адриане Картон де Виаре? Он получил прозвище "Неубиваемый Солдат" и вошел в историю, как человек, который буквально олицетворял собой "войну". Биография у него действительно... кинематографическая. Странно, что о нем еще не сняли исторический боевик.

Адриан Картон де Виар попал в историю как человек, который обожал войну. Он участвовал в колониальных войнах в Африке, сражался на фронтах Первой и Второй мировых, падал из поезда, дважды попадал в авиакатастрофы, лишился руки, глаза и уха и стал личным представителем Черчилля.

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Метки: Адриан Картон де Виарт   Видео   Неубиваемый Солдат   война   интересно   удивительно   факт   
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6  комментариев
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827
Zmey8838 2 часа назад
Прямо медоед какой-то
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Шурман 2 часа назад
Сама приставка ДЕ это Бельгиец и если открыть источники он сын Бельгийских дипломатов . К Англии он имеет косвенное отношение .
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3k
kca-opa 2 часа назад
Про него на моей памяти уже раз пять писали на фишках, причём гораздо более развёрнуто, с тех пор больше не о ком писать стало?
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10k
Alex 2 часа назад
Кусок Британского говна
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Olxi
  • Дата регистрации: 14.09.2013
  • 3012 постов (2925 в горячем)

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