Апокалипсис за окном: американец показал, насколько опасно перекати-поле

Житель одного из засушливых районов Америки снял видео, которое прекрасно показывает, что перекати-поле не такое безобидное и одинокое растение, каким считает его большинство. Во-первых, его кустики никогда не катаются в одиночку.

Обычно они похожи на снежный ком. Крайне сухой и колючий. Поэтому когда начинается сезон созревания перекати-поле, многие штаты закрывают школы, сады и другие важные учреждения из-за соображений безопасности. Кроме того, это растение крайне живучее и от него очень тяжело избавиться. Только посмотрите, какие сложности он создает жителям городов.