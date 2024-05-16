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Апокалипсис за окном: американец показал, насколько опасно перекати-поле

Апокалипсис за окном: американец показал, насколько опасно перекати-поле

Автор:
16 мая 2024 10:22
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Видео   апокалипсис   в мире   опасно   перекати-поле   природа   
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Многие из нас слышали о перекати-поле, небольшом растении, катающимся по пустынным дорогам Америки. Однако далеко не все люди догадываются, насколько оно опасно.

Житель одного из засушливых районов Америки снял видео, которое прекрасно показывает, что перекати-поле не такое безобидное и одинокое растение, каким считает его большинство. Во-первых, его кустики никогда не катаются в одиночку.


Обычно они похожи на снежный ком. Крайне сухой и колючий. Поэтому когда начинается сезон созревания перекати-поле, многие штаты закрывают школы, сады и другие важные учреждения из-за соображений безопасности. Кроме того, это растение крайне живучее и от него очень тяжело избавиться. Только посмотрите, какие сложности он создает жителям городов.

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Метки: Видео   апокалипсис   в мире   опасно   перекати-поле   природа   
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7  комментариев
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Отвратительный Мужик 2 часа назад
Я удивлен почему еще никакой сверхразум не догадался поджечь это.
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Marlboro 22 минуты назад
Измельчитель кустов, да побольше - ловишь эти штуки и в измельчитель... заодно и опилки будут, чтобы зимой печку топить.
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Alexandr 39 минут назад
Нужен аппарат по переработки перекати-поле в топливные брикеты.
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Сергей 2 часа назад
Снег хоть растает потом.
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Miralanim
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3578 постов (3407 в горячем)

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