FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 16803 поста • 1711 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
Недовольный пёс укусил ветеринара

Недовольный пёс укусил ветеринара

Автор:
14 мая 2024 08:23
Сообщество : Животные
Метки: Ветеринар   Видео   Пёс   ветеринарная клиника   кусь   собака   
1411
1
1

Хозяин принес пса на вакцинацию в ветеринарную клинику, однако у животного были другие планы. Питомец воспользовался моментом и сделал кусь.

Редкий человек не будет испытывать дискомфорт при уколах или прививках. Да что говорить, животные также не могут терпеть эту болезненную и неприятную процедуру. И песик из видео — яркий тому пример.

Его хозяин принес его на вакцинацию, но у пса были совершенно другие планы. Он не собирался терпеть столь унизительную процедуру, а потому решил напасть на несчастного ветеринара. Питомец ловко выскользнул из пледа и нанес сокрушительный кусь врачу в духе лучших ужастиков.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Ветеринар   Видео   Пёс   ветеринарная клиника   кусь   собака   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Тимур Полчаса назад
Какая ещё вакцинация? У женщины ножницы в руках.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
4k
просто Дмитрий 12 минут назад
Не позавидуешь мужику, если дома у него еще и такая же жена...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Тимур Полчаса назад
Ну а нахрена обрезать видео?
Что за мода пошла? Длиннае предыстория и резкий конец, типа: "додумайте сами". Из-за такого тренда до сих пор не зарегистрирован на тик-ток, Short хватает на YouTube. Нервов не хватит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
98k
Доктор Джонс 38 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3672 поста (3580 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

632996



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Обыкновенный уж: самая адекватная змея, которую не стоит бояться вообще
Обыкновенный уж: самая адекватная змея, которую не стоит бояться вообще
Сборная России по киберспорту отказалась выступать на чемпионате мира без национального флага
Сборная России по киберспорту отказалась выступать на чемпионате мира без...
Набирающие популярность в сообществах
Не будишь учиться - станешь грузчиком (теперь этим не испугать)
Не будишь учиться - станешь грузчиком (теперь этим не испугать)
Мемы из соцсетей. Свежак за 9 мая
Мемы из соцсетей. Свежак за 9 мая
Продержалось 2 года без ремонта
Продержалось 2 года без ремонта
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 7 мая

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#автомобили#люди#Китай#интересное#ДТП#Подмосковье#кино#СССР
#животные#забавно#автомир#Юмор#факты#конфликт#новости#кот#милота#Автовсячина
#в мире#машина#интересно#история#Россия#аварии#авто аварии#проверка#сарказм#Спорт
Продержалось 2 года без ремонта Продержалось 2 года без ремонта Пёс попытался сбежать от щенков Пёс попытался сбежать от щенков Ирригационная собака за работой Ирригационная собака за работой Забавная погоня псов за игрушкой Забавная погоня псов за игрушкой Пёс-музыкант представил миру новую композицию Пёс-музыкант представил миру новую композицию Попугай достаёт пса лаем Попугай достаёт пса лаем

На что жалуетесь?

Вернуться