Недовольный пёс укусил ветеринара

Редкий человек не будет испытывать дискомфорт при уколах или прививках. Да что говорить, животные также не могут терпеть эту болезненную и неприятную процедуру. И песик из видео — яркий тому пример.

Его хозяин принес его на вакцинацию, но у пса были совершенно другие планы. Он не собирался терпеть столь унизительную процедуру, а потому решил напасть на несчастного ветеринара. Питомец ловко выскользнул из пледа и нанес сокрушительный кусь врачу в духе лучших ужастиков.