Недовольный пёс укусил ветеринара

Хозяин принес пса на вакцинацию в ветеринарную клинику, однако у животного были другие планы. Питомец воспользовался моментом и сделал кусь.
Редкий человек не будет испытывать дискомфорт при уколах или прививках. Да что говорить, животные также не могут терпеть эту болезненную и неприятную процедуру. И песик из видео — яркий тому пример.
Его хозяин принес его на вакцинацию, но у пса были совершенно другие планы. Он не собирался терпеть столь унизительную процедуру, а потому решил напасть на несчастного ветеринара. Питомец ловко выскользнул из пледа и нанес сокрушительный кусь врачу в духе лучших ужастиков.
Источник:
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Что за мода пошла? Длиннае предыстория и резкий конец, типа: "додумайте сами". Из-за такого тренда до сих пор не зарегистрирован на тик-ток, Short хватает на YouTube. Нервов не хватит.