Попугай достаёт пса лаем

Попугаи умеют отлично имитировать окружающие их звуки. Так, некоторые пернатые превосходно копируют речь человека и даже способы общения других животных.

Попугай из этого видео, например, прекрасно научился имитировать лай собаки. Кажется, псу срочно нужно улучшить свои навыки, иначе он рискует потерять свою единственную работу.