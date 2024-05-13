Попугай достаёт пса лаем

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Попугай какаду научился имитировать собачий лай и теперь терроризирует своими концертами не только хозяев, но и других домашних животных.
Попугаи умеют отлично имитировать окружающие их звуки. Так, некоторые пернатые превосходно копируют речь человека и даже способы общения других животных.
Попугай из этого видео, например, прекрасно научился имитировать лай собаки. Кажется, псу срочно нужно улучшить свои навыки, иначе он рискует потерять свою единственную работу.
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