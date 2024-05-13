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Попугай достаёт пса лаем

Попугай достаёт пса лаем

Автор:
13 мая 2024 07:20
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Пёс   животные   попугай   птицы   собака   
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Попугай какаду научился имитировать собачий лай и теперь терроризирует своими концертами не только хозяев, но и других домашних животных.

Попугаи умеют отлично имитировать окружающие их звуки. Так, некоторые пернатые превосходно копируют речь человека и даже способы общения других животных.

Попугай из этого видео, например, прекрасно научился имитировать лай собаки. Кажется, псу срочно нужно улучшить свои навыки, иначе он рискует потерять свою единственную работу.

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Метки: Видео   Пёс   животные   попугай   птицы   собака   
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5  комментариев
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3k
Оксид Бетона 2 часа назад
Собакен такой: "Научил, мля, на свою голову!"
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4k
Pill 39 минут назад
Бей врага его же методами!
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20k
banzai7 42 минуты назад
Собакен только на антидепрессантах держится
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6
Виктор 49 минут назад
Громкости только не хватает ))
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9k
perekrestok Час назад
Вот как работает магнитофон - в принципе понимаю. А как работает попугай - даже мыслей нет. Если только тестовый вариант боимагнитофона.
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3261 пост (3202 в горячем)

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