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Пернатый бандит отнял сэндвич у мальчика

Пернатый бандит отнял сэндвич у мальчика

Автор:
13 мая 2024 07:25
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Еда   Прикол   Сэндвич   животные   птицы   эму   
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Хитрый эму выждал момент и отнял сэндвич у ребенка. Родственник мальчика запечатлел момент похищения еды.

Про Австралию не зря в интернете ходит много шуток. Ведь эта страна во многом удивительна и не похожа на остальную часть мира, и в этом большую роль играет ее необычная во всех смыслах флора и фауна. В Австралии никогда точно не знаешь, например, кто именно отнимет сэндвич на завтрак: огромный паук или пернатый динозавр, как на этом видео.

Конечно, это не тот самый доисторический ящер из энциклопедий или «Парка Юрского Периода». Все намного проще. Зовут эту птицу — Эму, и это не только самые удивительные пернатые в мире, но и одни из самых опасных. Только взгляните на их ноги! Неудивительно, что мальчик решил отдать ему свой вкуснейший сэндвич, ведь вступать в битву с таким противником просто опасно для жизни.

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Метки: Видео   Еда   Прикол   Сэндвич   животные   птицы   эму   
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Провокатор Час назад
Гоп-стоп, мы подошли из-за угла.
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vitros666 Час назад
Боже, приведите ребенка в человеческий вид.
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3261 пост (3202 в горячем)

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