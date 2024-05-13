Пернатый бандит отнял сэндвич у мальчика

Про Австралию не зря в интернете ходит много шуток. Ведь эта страна во многом удивительна и не похожа на остальную часть мира, и в этом большую роль играет ее необычная во всех смыслах флора и фауна. В Австралии никогда точно не знаешь, например, кто именно отнимет сэндвич на завтрак: огромный паук или пернатый динозавр, как на этом видео.

Конечно, это не тот самый доисторический ящер из энциклопедий или «Парка Юрского Периода». Все намного проще. Зовут эту птицу — Эму, и это не только самые удивительные пернатые в мире, но и одни из самых опасных. Только взгляните на их ноги! Неудивительно, что мальчик решил отдать ему свой вкуснейший сэндвич, ведь вступать в битву с таким противником просто опасно для жизни.