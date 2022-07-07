Легкий способ загипнотизировать петуха

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Один из самых простых и рабочих способов ввести в транс домашнюю птицу. Работает одинаково хорошо как на курицах, так и на петухах. Смотрим и мотаем на ус!
Как загипнотизировать петуха.
Источник:
АНТИФИШКИ
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