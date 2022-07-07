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Легкий способ загипнотизировать петуха

Легкий способ загипнотизировать петуха

Автор:
07 июля 2022 10:02
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   гипноз   животные   курица   петух   птицы   транс   
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Один из самых простых и рабочих способов ввести в транс домашнюю птицу. Работает одинаково хорошо как на курицах, так и на петухах. Смотрим и мотаем на ус!
Как загипнотизировать петуха.

Источник:

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Метки: Юмор   видео   гипноз   животные   курица   петух   птицы   транс   
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11  комментариев
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21k
Слепой Пью 2 часа назад
Способ старей поповой собаки. И почему тока петуха? Куры ничем не отличаются.
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6k
ГГалка 14 минут назад
концовка ржачная)
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166
Ame onna 39 минут назад
А это зачем? И не вредно ли это птицам?
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799
Евгений Час назад
Баг прошивки. Лучше бы рассказали почему так происходит)))
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637
Мария Коненкова Час назад
Способ известный, вопрос в другом: зачем гипнотизировать петуха?
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350
Чешира Мария Коненкова Полчаса назад
Например для фиксации перед превращением в холодец. Подозреваю, что это не баг а фича.
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