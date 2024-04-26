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Сообщество Без кота и жизнь не та 2312 постов • 513 подписчиков подписаться
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Первоклассный дегустатор колбасы

Первоклассный дегустатор колбасы

Автор:
26 апреля 2024 07:35
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   дегустатор   дегустация   животные   колбаса   кот   
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Кот провёл дегустацию в магазине. Пушистый незваный гость удобно устроился возле полок с мясной продукцией и поедал колбасу.

Как можно брать в магазине продукты «вслепую», то есть, совершенно не зная, какие они на вкус? По крайней мере, котик из этого видео, скорее всего, руководствовался именно такой мыслью, когда решил продегустировать мясную продукцию с прямо с магазинной полки.

При этом вряд ли он оплатил надкусанную колбасу на кассе. А зачем? Ведь котофей уже наелся. А завтра он придет за дегустацией уже других продуктов.

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Метки: Видео   дегустатор   дегустация   животные   колбаса   кот   
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3  комментария
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Enigma Kuutar 43 минуты назад
хорошая колбаса, брать можно.
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Vladimir 11 секунд назад
Я тоже хороший специалист по колбасе. Потому, что какую бы не выбрал, коты со стола обязательно своруют.
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Старожил 15 минут назад
Коты плохую колбасу не едять, надо брать
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3226 постов (3166 в горячем)

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