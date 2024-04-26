Первоклассный дегустатор колбасы

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Кот провёл дегустацию в магазине. Пушистый незваный гость удобно устроился возле полок с мясной продукцией и поедал колбасу.
Как можно брать в магазине продукты «вслепую», то есть, совершенно не зная, какие они на вкус? По крайней мере, котик из этого видео, скорее всего, руководствовался именно такой мыслью, когда решил продегустировать мясную продукцию с прямо с магазинной полки.
При этом вряд ли он оплатил надкусанную колбасу на кассе. А зачем? Ведь котофей уже наелся. А завтра он придет за дегустацией уже других продуктов.
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Метки: Видео дегустатор дегустация животные колбаса кот
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