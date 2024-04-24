Слоны искупались на автомойке во Владикавказе

Семья слоников превратила автомойку в аквапарк. Жители Владикавказа посмотрели бесплатное представление с добрыми цирковыми здоровяками.

В столицу Северной Осетии приехал цирк слонов и руководству потребовалось искупать главных артистов — 37-летнюю маму и её 16-летнюю дочку. Выполнить такой нестандартный заказ согласились работники только одной автомойки — на улице Грибоедова.

Артисты аккуратно вошли в бокс, слонёнок держал маму хоботом за хвостик. Семья спокойно вела себя во время водных процедур, радуя случайных зрителей забавными покачиваниями головы