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Слоны искупались на автомойке во Владикавказе

Слоны искупались на автомойке во Владикавказе

Автор:
24 апреля 2024 13:39
Сообщество : Животные
Метки: Видео   владикавказ   животные   мойка   позитив   слон   
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В Северную Осетию с гастролями приехал цирк. Одну из ближайших автомоек на вечер превратили в "слономойку".

Семья слоников превратила автомойку в аквапарк. Жители Владикавказа посмотрели бесплатное представление с добрыми цирковыми здоровяками.

В столицу Северной Осетии приехал цирк слонов и руководству потребовалось искупать главных артистов — 37-летнюю маму и её 16-летнюю дочку. Выполнить такой нестандартный заказ согласились работники только одной автомойки — на улице Грибоедова.

Артисты аккуратно вошли в бокс, слонёнок держал маму хоботом за хвостик. Семья спокойно вела себя во время водных процедур, радуя случайных зрителей забавными покачиваниями головы

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Метки: Видео   владикавказ   животные   мойка   позитив   слон   
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3  комментария
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61k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 21 минуту назад
гидромассаж с помывкой
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3k
Сергей Викторович 6 минут назад
Автомойки должны использовать воду в замкнутом цикле. Так что тут 2 варианта: либо автомойка это не выполняет и сливают всю грязь от машин в канализацию, либо теперь они будут мыть все машины водой, в которой есть слоновье гавно.
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34
pilot52 18 минут назад
Мыли с пеной, воском и просушкой
?
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3621 пост (3586 в горячем)

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