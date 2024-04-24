Попытка обыграть робота в "Крестики-нолики"

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Искусственный интеллект невозможно победить даже в крестики-нолики. Данное видео прямое тому доказательство.
Без шанса на победу.
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