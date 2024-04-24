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Попытка обыграть робота в "Крестики-нолики"

Попытка обыграть робота в "Крестики-нолики"

Автор:
24 апреля 2024 08:25
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Искусственный интеллект   Юмор   крестики нолики   ошибка   прикл   
1299
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Искусственный интеллект невозможно победить даже в крестики-нолики. Данное видео прямое тому доказательство.

Без шанса на победу.

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Метки: Видео   Искусственный интеллект   Юмор   крестики нолики   ошибка   прикл   
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1  комментарий
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Горожанин Час назад
ИИ появился потому, что в сфере IT всё тупее и тупее специалисты. Отдельным продвинутым руководителям это просто всё надоело.
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 3922 поста (3915 в горячем)

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