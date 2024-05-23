Сфинкс, который любит купаться

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Кошки славятся своей чистоплотностью, но при этом часто недолюбливают водные процедуры. Однако есть и исключения. Некоторые питомцы любят воду и с удовольствием проводят в ней время.
Кот породы сфинкс любит водные процедуры.
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