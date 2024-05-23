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Сообщество Без кота и жизнь не та 2394 поста • 516 подписчиков подписаться
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Сфинкс, который любит купаться

Сфинкс, который любит купаться

Автор:
23 мая 2024 07:35
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   Сфинкс   ванна   животные   кот   кошка   
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Кошки славятся своей чистоплотностью, но при этом часто недолюбливают водные процедуры. Однако есть и исключения. Некоторые питомцы любят воду и с удовольствием проводят в ней время.

Кот породы сфинкс любит водные процедуры.

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Метки: Видео   Прикол   Сфинкс   ванна   животные   кот   кошка   
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