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Сообщество Без кота и жизнь не та 2296 постов • 513 подписчиков подписаться
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Кот пытается взломать автокормушку

Кот пытается взломать автокормушку

Автор:
24 апреля 2024 07:31
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   автокормушка   животные   корм   кормушка   
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Домашний кот был недоволен тем, что автокормушка даёт слишком мало корма. Питомец попытался взломать ее.

Автокормушка — очень удобный гаджет, который позволяет хозяевам котиков спокойно оставлять их одних дома на пару дней, а также помогает им контролировать порции питомцев на диете. Однако сами котики, как правило, не испытывают восторгов от этого изобретения.

И это неудивительно, ведь кормушка не дает им получить столько еды, сколько они хотят. Котейка из этого видео тоже был недоволен тем, что автокормушка не дает ему дополнительный корм, и поэтому он попытался взломать ее. Увы, попытки взлома не увенчались успехом. Что ж. Может, в следующий раз повезет.

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Метки: Видео   Прикол   автокормушка   животные   корм   кормушка   
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Example 6.2.6 Час назад
Корм котам, мяуе.
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3663 поста (3623 в горячем)

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