Кот пытается взломать автокормушку

Автокормушка — очень удобный гаджет, который позволяет хозяевам котиков спокойно оставлять их одних дома на пару дней, а также помогает им контролировать порции питомцев на диете. Однако сами котики, как правило, не испытывают восторгов от этого изобретения.

И это неудивительно, ведь кормушка не дает им получить столько еды, сколько они хотят. Котейка из этого видео тоже был недоволен тем, что автокормушка не дает ему дополнительный корм, и поэтому он попытался взломать ее. Увы, попытки взлома не увенчались успехом. Что ж. Может, в следующий раз повезет.