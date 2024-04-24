Кот пытается взломать автокормушку

Домашний кот был недоволен тем, что автокормушка даёт слишком мало корма. Питомец попытался взломать ее.
Автокормушка — очень удобный гаджет, который позволяет хозяевам котиков спокойно оставлять их одних дома на пару дней, а также помогает им контролировать порции питомцев на диете. Однако сами котики, как правило, не испытывают восторгов от этого изобретения.
И это неудивительно, ведь кормушка не дает им получить столько еды, сколько они хотят. Котейка из этого видео тоже был недоволен тем, что автокормушка не дает ему дополнительный корм, и поэтому он попытался взломать ее. Увы, попытки взлома не увенчались успехом. Что ж. Может, в следующий раз повезет.
Источник:
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