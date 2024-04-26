Пёс пытается стащить мешок корма

Вы заметили, что, чем меньше живое существо размером, тем больше его амбиции? Вот и в этом видео маленький пёс решил припрятать себе целый мешок корма.

Малютка явно обладает внушительным аппетитом, раз покусился на такие размеры. Он не стал размениваться на мелочи и решил прихватить сразу весь мешок. Возникает вопрос: кроха собирался сразу все съесть или постепенно?