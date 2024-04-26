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Пёс пытается стащить мешок корма

Пёс пытается стащить мешок корма

Автор:
26 апреля 2024 07:25
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   Пёс   животные   корм   мешок   
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Крохотному псу приглянулся мешок корма. Однако утащить добычу в укромное место оказалось не так уж и просто.

Вы заметили, что, чем меньше живое существо размером, тем больше его амбиции? Вот и в этом видео маленький пёс решил припрятать себе целый мешок корма.

Малютка явно обладает внушительным аппетитом, раз покусился на такие размеры. Он не стал размениваться на мелочи и решил прихватить сразу весь мешок. Возникает вопрос: кроха собирался сразу все съесть или постепенно?

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Метки: Видео   Прикол   Пёс   животные   корм   мешок   
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5  комментариев
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1k
ProFanas Час назад
Пёс? Это пёс?
Это собакосодержащий продукт.!!!
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15k
Artem 2 минуты назад
Кажется, это не пёс ))
Ссылка coub.com
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Станислав 36 минут назад
Жесть какая! Не дай Бог такого повстречать в живую!!!! Поговаривают что чуть ли не буханку хлеба способна утащить.....
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34k
Slonyash Час назад
Мотивация у него прекрасная!
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3226 постов (3166 в горячем)

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