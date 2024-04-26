Пёс пытается стащить мешок корма

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Крохотному псу приглянулся мешок корма. Однако утащить добычу в укромное место оказалось не так уж и просто.
Вы заметили, что, чем меньше живое существо размером, тем больше его амбиции? Вот и в этом видео маленький пёс решил припрятать себе целый мешок корма.
Малютка явно обладает внушительным аппетитом, раз покусился на такие размеры. Он не стал размениваться на мелочи и решил прихватить сразу весь мешок. Возникает вопрос: кроха собирался сразу все съесть или постепенно?
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