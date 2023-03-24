Как рождается шёлк

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Шёлк — один из самых востребованных и любимых многими людьми материалов. Предлагаю посмотреть, как его производят.
Для производства шёлка сегодня, как и несколько тысяч лет назад, используют коконы тутового шелкопряда. Посмотрите, сколько сил затрачивается для получения материала.
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А если паучий шёлк - то его вытаскивают из жопы