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Как рождается шёлк

Как рождается шёлк

Автор:
24 марта 2023 08:14
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: Производство   в мире   видео   интересно   как это сделано   шёлк   
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Шёлк — один из самых востребованных и любимых многими людьми материалов. Предлагаю посмотреть, как его производят.

Для производства шёлка сегодня, как и несколько тысяч лет назад, используют коконы тутового шелкопряда. Посмотрите, сколько сил затрачивается для получения материала.


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Метки: Производство   в мире   видео   интересно   как это сделано   шёлк   
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2  комментария
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31k
Андрей Иванов Час назад
Если кратко - распелёнывают младенцев, пелёнки - на шёлк, младенцев - в мусор
А если паучий шёлк - то его вытаскивают из жопы
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90
Maikl 44 минуты назад
Жестокое убийство Вупсеней и Пупсеней.
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